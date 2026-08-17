У вузькому колі в церкві: в мережі з'явилися ексклюзивні кадри з весілля Роналду (відео)

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес 11 серпня офіційно одружилися. Водночас пара не публікувала кадри з цієї церемонії.

Тепер у мережі з'явилися кадри з церемонії, яка пройшла у камерному форматі. Відео з одруження опублікував Vogue.

На кадрах видно, що пара одружувалася в максимально вузькому колі — були лише Роналду, Джорджина та їхні діти. Саме одруження відбулося у церкві. А от святкування пара провела у своїй вітальні. Джорджина Родрігес пояснила, що це пов'язано з тим, що вони хочуть за 30 років згадати про цей момент, який був частиною їхнього життя.

Одруження відбулося у символічний день — десяту річницю знайомства пари.

Водночас пара розповіла, що у майбутньому вони готові влаштувати більш шикарне святкування одруження, куди запросять гостей, однак перед цим вони повинні відпочити.

Відео дня

Пара розповіла, як вони познайомились

У серпні 2016 року Кріштіану Роналду зайшов до магазину Gucci на вулиці Серрано в Мадриді зі своїм шестирічним сином Кріштіану-молодшим. Джорджина, якій тоді було 22 роки, влаштувалася на роботу продавцем-консультантом у магазин Gucci, але того дня не мала чергувати — вона вийшла замість своєї подруги.

"Я стояв до неї спиною, а потім обернувся і побачив її. Наші погляди зустрілися, і з того моменту це було…" — згадує Роналду.

"Це був сон", — додає Джорджина.

"Так, мрія, — каже Кріштіану. Я знаю, що вона кохання всього мого життя, і я думаю, що я таким є. Я думаю, вона вважає мене коханням усього її життя".

Символічно свій образ Джорджина придбала у магазині Gucci.

"Це було неймовірно особливе відчуття одягнути Джорджину та Кріштіану на цей момент, знаючи, що їхня історія кохання почалася в магазині Gucci в Мадриді. У цьому є щось таке романтичне — прекрасне коло, що замикається, майже як сучасна казка", — зазначив художній директор Gucci Демна.

При цьому пара не матиме медового місяця, адже в Роналду незабаром розпочнеться сезон.

Весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес — що відомо

Раніше у медіа з'явилася інформація про те, що Роналду нібито запланував весілля на рідному острові Мадейра, де нібито було заброньовано декілька поверхів розкішного готелю та собор. Також медіа стверджували, що пара покликала зіркових гостей, серед яких були Ріанна, Дрейк та Ліонель Мессі.

Ба більше, близько 2000 фанатів Роналду навіть з'явилися біля собору, де, як вони очікували, має одружуватися легенда футболу. Однак натомість там була інша пара.

Пізніше пара підтвердила інформацію про своє одруження у своїх соцмережах. Сама церемонія пройшла в Кашкайші, Португалія, а пара відсвяткувала це разом зі своїми дітьми у вузькому колі.

Раніше Фокус розповідав про те, що наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, модель та блогерка Джорджина Родрігес відповіла на критику через свою "зайву" вагу.

Також Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з португальським футболістом.