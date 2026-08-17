В узком кругу в церкви: в сети появились эксклюзивные кадры со свадьбы Роналду (видео)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес 11 августа официально поженились. При этом пара не публиковала снимки с этой церемонии.

Теперь в сети появились кадры с церемонии, которая прошла в камерном формате. Видео со свадьбы опубликовал Vogue.

На кадрах видно, что пара поженилась в максимально узком кругу — присутствовали только Роналду, Джорджина и их дети. Сама церемония бракосочетания состоялась в церкви. А вот празднование пара провела в своей гостиной. Джорджина Родригес объяснила, что это связано с тем, что они хотят через 30 лет вспомнить об этом моменте, который стал частью их жизни.

Свадьба состоялась в знаменательный день — в десятую годовщину знакомства пары.

В то же время пара рассказала, что в будущем они готовы устроить более роскошное празднование свадьбы, на которое пригласят гостей, однако перед этим им нужно отдохнуть.

Відео дня

Пара рассказала, как они познакомились

В августе 2016 года Криштиану Роналду зашел в магазин Gucci на улице Серрано в Мадриде со своим шестилетним сыном Криштиану-младшим. Джорджина, которой тогда было 22 года, устроилась на работу продавцом-консультантом в магазин Gucci, но в тот день у неё не было смены — она вышла вместо своей подруги.

"Я стоял к ней спиной, а потом обернулся и увидел её. Наши взгляды встретились, и с того момента это было…" — вспоминает Роналду.

"Это был сон", — добавляет Джорджина.

"Да, это мечта, — говорит Криштиану. — Я знаю, что она — любовь всей моей жизни, и я думаю, что я для неё такой же. Думаю, она считает меня любовью всей своей жизни".

Джорджина символично приобрела свой наряд в магазине Gucci.

"Это было невероятно особенное ощущение — одеть Джорджину и Криштиану для этого момента, зная, что их история любви началась в магазине Gucci в Мадриде. В этом есть что-то такое романтичное — прекрасный круг, который замыкается, почти как современная сказка", — отметил художественный директор Gucci Демна.

При этом у пары не будет медового месяца, ведь у Роналду вскоре начнётся сезон.

Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес — что известно

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роналду якобы запланировал свадьбу на родном острове Мадейра, где, как утверждается, были забронированы несколько этажей роскошного отеля и собор. Также СМИ утверждали, что пара пригласила звездных гостей, среди которых были Рианна, Дрейк и Лионель Месси.

Более того, около 2000 поклонников Роналду даже собрались у собора, где, как они полагали, должна была состояться свадьба легенды футбола. Однако вместо этого там оказалась другая пара.

Позже пара подтвердила информацию о своей свадьбе в социальных сетях. Сама церемония состоялась в Кашкайше, Португалия, а пара отпраздновала это событие вместе со своими детьми в узком кругу.

Ранее "Фокус" сообщал , что невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду, модель и блогер Джорджина Родригес ответила на критику в связи со своим "лишним" весом.

Кроме того, Джорджина Родригес продемонстрировала огромное кольцо весом 30 карат во время своего первого публичного появления после помолвки с португальским футболистом.