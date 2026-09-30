Роналду устроил бунт в сборной Португалии перед матчем с Данией: подробности скандала

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду скандально покинул лагерь национальной команды после того, как главный тренер Жорже Жезуш оставил его на скамейке запасных.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду 30 сентября покинул расположение национальной команды накануне матча Лиги наций против Дании. О своём решении 41-летний футболист сообщил в социальной сети Х после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша и беседы с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проенсой.

"После пресс-конференции главного тренера сборной и беседы с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь национальной команды", — написал Роналду.

Футболист добавил, что позже расскажет португальцам о причинах своего решения.

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"В свое время я расскажу португальскому народу правду о причинах моего ухода из сборной, которой я всегда был предан. Сейчас самое время пожелать успехов Португалии и всем моим товарищам по команде — без исключения", — заявил он.

Сообщение Роналду о том, что он покинул лагерь сборной Португалии Фото: соцсеть Х

По информации испанского издания Marca, нападающий саудовского "Аль-Насра" уже вылетел на частном самолете в Мадрид и сейчас серьезно размышляет над окончательным завершением выступлений за сборную. При этом утверждения об окончательном уходе футболиста из сборной или завершении международной карьеры пока не подтверждены его личным заявлением.

Что произошло между Роналду и тренером

Решение футболиста покинуть команду было принято после нескольких дней обсуждений роли Криштиану Роналду в сборной, о чем писало издание The Guardian.

Так, 27 сентября Португалия обыграла Норвегию со счётом 2:1 в Лиге наций, но Роналду весь матч провёл на скамейке запасных. Однако до этого он был в стартовом составе на матч против Уэльса, который португальцы выиграли со счётом 1:0.

После матча с Норвегией Жезуш пояснил, что планировал выпустить Роналду на поле, но ход встречи изменил его решение. Сам тренер позже заявил, что перед двумя матчами договорился с футболистом о том, что тот не будет играть.

На пресс-конференции 30 сентября Жезуш особо подчеркнул, что решение о составе остается за тренером.

"Я тренер и сказал игроку, что он не будет играть. Я сказал: „Я посажу тебя на скамейку запасных. Если ты мне понадобишься на 30 минут — ты выйдешь на поле. Если нет — не выйдешь“. Ни один игрок не заставит меня изменить мои решения. Ни он, ни кто-либо другой в футболе. Ни президент. Никогда", — сказал Жезуш.

Тренер также опроверг, что между ним и Роналду произошёл конфликт. По его словам, ситуация возникла из-за того, что футболист разминался во время матча с Норвегией, но в итоге на поле так и не вышел.

"Любой игрок, который разминается 20 или 30 минут, а потом не выходит на поле, не будет доволен. Тем более Криштиану", — пояснил Жезуш.

Легендарное наследие в национальной сборной

Возможное завершение международной карьеры Роналду ставит точку под целой эпохой в мировом футболе. Нападающий остается лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных планеты.

Криштиану Роналду за годы выступлений за сборную Португалии установил ряд исторических рекордов.

41-летний нападающий сыграл 234 матча и забил 146 голов, став самым результативным игроком в истории национальных сборных по количеству забитых мячей, а также рекордсменом Португалии по количеству сыгранных матчей.

В составе национальной сборной Роналду выиграл Евро-2016, а также дважды становился победителем Лиги наций — в 2019 и 2025 годах.

После досрочного отъезда из лагеря сборной будущее Роналду в национальной команде остается неопределенным. Сам футболист заявил, что позже расскажет португальцам правду о причинах своего решения, а Португальская футбольная федерация подтвердила его уход и сообщила, что команда продолжит подготовку к матчам с Данией и Норвегией без него.

Напомним, Джорджина Родригес появилась на камерной свадьбе с Криштиану Роналду в украшениях, стоимость которых оценивается в 75 миллионов долларов. Пара отказалась от пышного торжества и провела церемонию в домашней обстановке, а невеста выбрала бриллиантовые украшения вместо традиционного наряда.

Кроме того, мы писали, что, возможно, Криштиану Роналду играет в футбол последний год и собирается уйти на пенсию.