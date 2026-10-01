Номер Роналду отримав інший гравець: хто носитиме легендарну "сімку" Португалії

Футболіст Кріштіану Роналду залишився без свого фірмового номера, який у збірній Португалії отримав Рафаел Леау. Саме під ним новий "власник" вийде на матч проти збірної Данії.

Як відомо, Кріштіану Роналду напередодні залишив табір національної команди й згідно із заявкою Португалії на офіційному сайті УЄФА тепер під сьомим номером тимчасово виступатиме Рафаел Леау. Своєю чергою номер 17, під яким виступав цей футболіст, тепер дістався Фабіу Сілві.

Рафаел Леау тимчасово виступатиме під номером Роналду

Зміна має не лише формальний, а й символічний характер. Роналду користувався сьомим номером збірної Португалії близько двох десятиліть — від завершення міжнародної кар'єри Луїша Фігу. Саме Фігу був володарем "сімки", коли Роналду дебютував на чемпіонаті світу 2006 року: тоді Кріштіану грав під 17-м номером. Після завершення кар'єри Фігу в збірній "сімка" перейшла до Роналду.

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У 2007 році Роналду також став капітаном Португалії під час відбору до Євро-2008. Відтоді номер 7 став одним із головних символів його міжнародної кар'єри.

Тепер на один матч цю спадщину прийняв Леау. Водночас йдеться саме про номер у заявці на конкретну гру: правила Ліги націй УЄФА вимагають, щоб 23 футболісти у протоколі отримували номери від 1 до 23. Тому після відсутності Роналду залишити "сімку" вакантною португальці не могли.

Таким чином, матч із Данією стане першим для Португалії приблизно за два десятиліття, у якому інший футболіст вийде на поле під сьомим номером, який асоціювався з Роналду. Леау отримає цю футболку після гравця, який свого часу успадкував її від іншої португальської футбольної легенди — Луїша Фігу.

Раніше ми писали, що Роналду зі скандалом залишив розташування збірної Португалії після сварки із тренером Жорже Жезушем. На матчі проти Норвегії тренер не випустив Роналду на поле.

Також ми писали, що, можливо, Кріштіану Роналду грає у футбол останній рік і збирається піти на пенсію.