Номер Роналду достался другому игроку: кто будет носить легендарную "семерку" Португалии

Футболист Криштиану Роналду остался без своего фирменного номера, который в сборной Португалии получил Рафаэль Леау. Именно под этим номером новый "обладатель" выйдет на матч против сборной Дании.

Как известно, Криштиану Роналду накануне покинул лагерь национальной сборной, и согласно заявке Португалии на официальном сайте УЕФА теперь под седьмым номером временно будет выступать Рафаэль Леау. В свою очередь, номер 17, под которым выступал этот футболист, теперь достался Фабиу Сильве.

Рафаэль Леау временно будет выступать под номером Роналду

Это изменение носит не только формальный, но и символический характер. Роналду носил седьмой номер в сборной Португалии около двух десятилетий — с момента завершения международной карьеры Луиша Фигу. Именно Фигу был обладателем "семерки", когда Роналду дебютировал на чемпионате мира 2006 года: тогда Криштиану играл под 17-м номером. После завершения карьеры Фигу в сборной "семерка" перешла к Роналду.

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В 2007 году Роналду также стал капитаном сборной Португалии во время отборочных матчей к Евро-2008. С тех пор номер 7 стал одним из главных символов его международной карьеры.

Теперь на один матч это наследие принял Леау. При этом речь идет именно о номере в заявке на конкретную игру: правила Лиги наций УЕФА требуют, чтобы 23 футболиста в протоколе получали номера от 1 до 23. Поэтому после отсутствия Роналду оставить "семерку" вакантной португальцы не могли.

Таким образом, матч с Данией станет для Португалии первым примерно за два десятилетия, в котором другой футболист выйдет на поле под седьмым номером, ассоциирующимся с Роналду. Леау получит эту футболку после игрока, который в свое время унаследовал её от другой португальской футбольной легенды — Луиша Фигу.

Ранее мы писали, что Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии после ссоры с тренером Жорже Жезушем. В матче против Норвегии тренер не выпустил Роналду на поле.

Кроме того, мы писали, что, возможно, Криштиану Роналду играет в футбол последний год и собирается уйти на пенсию.