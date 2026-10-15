Криштиану Роналду рекламировал пикапы, с которых запускают "Герани" по Украине: что известно

Криштиану Роналду и четверо других футболистов сборной Португалии приняли участие в рекламной кампании китайского автопроизводителя Changan Automobile.

Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что российские военные используют пикапы этой компании для запуска ударных беспилотников по Украине, в частности "Гераней".

В мае 2026 года Португальская футбольная федерация заключила спонсорское соглашение с Changan Automobile. В начале октября футболисты сборной, среди которых был Криштиану Роналду, рекламировали автомобили китайского производителя. Кампания была опубликована на официальном сайте компании.

По данным "Следствие.Инфо", компания Changan Automobile после начала полномасштабного вторжения России не ушла с российского рынка, а расширила своё присутствие в стране. Согласно данным аналитической группы inovev, компания также увеличила экспорт автомобилей в РФ, заполняя часть рынка после ухода европейских и американских автопроизводителей.

Видео дня

Реклама пикапов Фото: Слідство. Інфо

Журналисты установили, что российские военные используют пикапы Changan Hunter в качестве платформ для запуска ударных беспилотников. В частности, такой автомобиль попал на видео, опубликованное в июле 2026 года российским пропагандистом Владимиром Соловьевым. На кадрах военные собирают дроны, в том числе "Герани", оснащают их взрывными устройствами и запускают с пикапа Hunter, движущегося на скорости.

Ранее, в январе 2025 года, пикапы Hunter также фигурировали в медийной кампании главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда он заявил об отправке пяти бронированных пикапов Changan на войну против Украины, которую в России называют "специальной военной операцией".

На рекламном изображении Changan Automobile пять футболистов сборной Португалии позируют на фоне пяти автомобилей разных марок, среди которых есть Hunter. Кампания сопровождается слоганом "Оставайся в игре!".

Журналисты обратились в Changan Automobile с запросом об использовании её пикапов российскими военными, но компания не ответила. Португальская футбольная федерация сообщила, что перед подписанием спонсорского соглашения с китайским производителем провела "строгий" процесс проверки соответствия.

Ранее "Фокус" подробно писал о скандале с участием Криштиану Роналду и тренера сборной Португалии.

Кроме того, футболист лишился своего привычного номера 7 в национальной сборной. Теперь эту легендарную "семёрку" будет носить Рафаэль Леау.