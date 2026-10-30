Детектив в реальной жизни: как Агата Кристи исчезла в 1926 году и почему эту загадку до сих пор не разгадали (фото)

В декабре 1926 года культовая писательница Агата Кристи исчезла при до сих пор невыясненных обстоятельствах. С тех пор прошло 100 лет, однако однозначного ответа на вопрос, что это было — инсценировка, психологическая травма или реклама нового произведения — до сих пор нет.

На фоне официальной версии история декабря 1926 года с Агатой Кристи и её "исчезновением" остаётся предметом исследований и спекуляций, в которых никто не сможет воссоздать наиболее правдоподобную версию событий. Об этом говорится в материале The Times.

История исчезновения писательницы началась 3 декабря 1926 года, когда она покинула свой дом в графстве Беркшир. Этому предшествовал скандал с её мужем Арчибальдом Кристи, который признался, что испытывает чувства к своей секретарше Нэнси Нил (с которой у него уже были отношения) и хочет развестись с Агатой.

На фоне недавней смерти матери писательницы, проблем в личной жизни и напряженной работы над новыми текстами это привело к дальнейшему исчезновению писательницы. Вскоре её машину обнаружили в графстве Суррей, а затем к поискам подключились полиция, добровольцы и даже авиация.

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Уже на 11-й день пропавшую писательницу под именем Тереза Нил (взяла псевдоним в честь любовницы своего мужа) обнаружили в отеле Swan Hydropathic Hotel, где двое свидетелей опознали Агату Кристи и сообщили об этом в полицию. Когда женщину нашли в фешенебельной гостинице, оказалось, что она ничего не помнит о событиях последних дней.

Агату Кристи нашли на 11-й день после таинственного исчезновения

Обследование врачей и специалистов подтвердило частичную амнезию писательницы, и только много лет спустя Кристи смогла частично вспомнить, что произошло в те дни. Однако лишь ближайшее окружение знало некоторые детали этого дела, а сама автор не включила этот эпизод в автобиографию и не говорила на эту тему с окружающими на протяжении всей своей жизни.

После попыток уладить ситуацию с изменой мужа, все оказались тщетными — в 1928 году пара официально развелась. Оказавшись без финансовой поддержки мужа и в кризисном состоянии, писательница вернулась к работе, и только появление археолога Макса Маллована в её жизни позволило преодолеть травматический период, добиться ошеломляющего литературного успеха и прожить счастливую жизнь.

Что это было на самом деле: версии исследователей и потомков писательницы

Среди исследователей и свидетелей тех событий выделяются три основные версии: преднамеренное исчезновение, неудачная попытка покончить с собой и месть мужу за оскорбление. Биограф писательницы Лора Томпсон считает, что Кристи намеренно исчезла и хотела избавиться от накопившихся проблем. Версию о "рекламном трюке" она считает надуманной, ведь в тот момент на писательницу давили несколько обстоятельств.

В то же время писательница Кети Ренценбрик и правнук писательницы Джеймс Причард убеждены, что это была попытка самоубийства, которая не была доведена до конца. Психолог Эндрю Норман предполагает, что речь идет о диссоциативной фуге — психологическом расстройстве, которое предполагает травматическое событие, впоследствии приведшее к потере памяти и блокировке воспоминаний о нем.

Свою версию о проблемах жены изложил второй муж Агаты Кристи, археолог Макс Маллован. По его мнению, главная причина исчезновения в 1926 году заключалась в характерах — как Арчи, так и Агата были амбициозны и стремились к славе и признанию, а ряд проблем — воспитание дочери Розалинды, смерть матери, измена мужа — довели женщину до отчаяния.

"Это была шокирующая ситуация. Она впала в полное отчаяние, потеряла память и едва не дошла в своих действиях до полного саморазрушения", — сказал археолог в одном из интервью.

В настоящее время, как пишут СМИ, существует "официальная версия" и альтернативные версии, которые фактически разделили общественность на несколько лагерей. Однако окончательная версия событий так и не была раскрыта, ведь ни писательница, ни её близкие не хотели говорить о событиях декабря 1926 года, что и является источником дальнейших поисков правды.

Ранее Фокус сообщал о топ-5 самых успешных экранизаций романов Кристи. Эта подборка фильмов превзошла ожидания как по кассовым сборам, так и по оценкам кинокритиков и зрителей.

Впоследствии стало известно, что первую публикацию Агаты Кристи обнаружили спустя 120 лет. Сама авторша вспоминала о стихотворении, написанном ею ещё в детстве, но найти его удалось лишь спустя 120 лет после публикации.