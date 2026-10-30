Детектив у реальному житті: як Агата Крісті зникла в 1926 та чому загадку не розплутали досі (фото)

У грудні 1926 року культова авторка детективів Агата Крісті зникла за досі нез'ясованих обставин. З тих подій минуло 100 років, однак чіткої відповіді, що це було — вдаваний обман, психологічна травма чи розкрутка нового тексту — досі немає.

На тлі офіційної версії, історія грудня 1926 року з Агатою Крісті та її "зникненням" залишається предметом досліджень та спекуляцій, в яких ніхто не відтворить найправдоподібнішу версію подій. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Історія зникнення письменниці почалася 3 грудня 1926 року, коли вона покинула свій дім у графстві Беркшир. Цьому вчинку передувала скандал зі своїм чоловіком Арчибальдом Крісті, який зізнався, що має почуття до своєї секретарки Ненсі Ніл (з якою мав уже стосунки) та хоче отримали розлучення з Агатою.

На тлі нещодавньої смерті матері письменниці, проблем із особистим життям і важкою роботою над новими текстами це призвело до подальшого зникнення авторки. Незабаром її машину виявили в графстві Суррей, а потім — до пошуків долучилися поліція, добровольці та навіть авіація.

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Вже на 11-й день зниклу письменницю під іменем Тереза Ніл (взяла псевдонім через ім'я коханки чоловіка) виявили в готелі Swan Hydropathic Hotel, де двоє свідків впізнали Агату Крісті та повідомили поліції. Коли жінку знайшли в фешенебельному готелі, то виявилося, що вона нічого не пам'ятає про події за останні дні.

Агату Крісті знайшли на 11 день після таємничого зникнення

Огляд лікарів і фахівців підтвердив часткову амнезію письменниці, і лише багато років потому Крісті змогла частково згадати, що відбулося за ці дні. Однак лише близьке коло знало якісь деталі справи, а сама авторка не включила цей епізод в автобіографію та не говорила на цю тему з оточенням протягом свого життя.

Після намагання налагодити ситуацію із адюльтером чоловіка, всі спроби лишилися марними — у 1928 року пара офіційно розлучилася. Опинившись без фінансової підтримки чоловіка та в кризовому стані, авторка повернулася до роботи, і лише поява археолога Макса Маллована в її житті дозволило подолати травматичний період, вийти на шалений літературний успіх і провести щасливе життя.

Що це було насправді: версії дослідників і нащадків письменниці

Серед дослідників і свідків тих подій головними є три — навмисне зникнення, невдала спроба звести рахунки з життям і помста чоловіку за образу. Біографка письменниці Лора Томпсон вважає, що Крісті навмисно зникла та хотіла позбутися накопичених проблем. Версію про "рекламний трюк" вона вважає надуманою, адже в ту мить на авторку тиснули кілька обставин.

Водночас письменниця Ренценбрік та правнук письменниці Джеймс Прічард переконані, що це була спроба самогубства, яка не була доведена до кінця. Психолог Ендрю Норман припускає, що мова йде про дисоціативну фугу — психологічний розлад, який передбачає травматичну подію, що в подальшому призвела до втрати пам'яті та блокування спогадів про неї.

Власну версію про проблеми дружини розповів другий чоловік Агати Крісті Макс Маллован. На його думку, головна причина зникнення в 1926-му полягала в характерах — як Арчі, так і Агата були амбітними та прагнули слави з визнанням, а низка проблем — виховання доньки Розалінди, смерть матері, зрада чоловік — привели Агату до стану відчаю.

"Це була шокова ситуація. Вона впала в повний відчай, перенесла втрату пам'яті та ледве не дійшла в своїх діях до повного саморуйнування", — сказав в одному із інтерв'ю археолог.

Наразі, як пише ЗМІ, існує "офіційна версія" та альтеративні версії, які фактично поділили спільноту на кілька таборів. Однак остаточна версія подій так і не була розкрита, адже ні письменниця, ні її близькі не хотіли говорити про події грудня 1926 року, що і є джерелом подальших пошуків правди.

Раніше Фокус повідомляв про топ-5 найуспішніших екранізацій романів Крісті. Ця добірка стрічок змогла перевершити очікування касових зборів, оцінок кінокритиків і глядачів.

Згодом стало відомо, що першу публікацію Агати Крісті знайшли через 120 років. Сама авторка згадувала про вірш, написаний нею ще у дитинстві, але відшукати його вдалося лише через 120 років після публікації.