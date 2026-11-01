В Швейцарии разразились массовые протесты: в Цюрихе начались уличные беспорядки (фото)

Вечером 31 октября в Швейцарии начались протесты. Демонстранты вышли на улицы крупных городов Цюриха и Базеля, где возводили баррикады и устраивали пожары.

В субботних протестах по всей стране в целом приняли участие несколько сотен человек. Об этом сообщила телерадиокомпания SRF.

В Цюрихе в демонстрации приняли участие несколько сотен человек. В Базеле около 150 человек прошли по центру города, из-за чего пришлось временно приостановить движение общественного транспорта в городе.

Поздно вечером в Цюрихе в районе Лангштрассе и Гельветияплац произошли беспорядки. Участники несанкционированной демонстрации возвели баррикады из мусорных контейнеров, электросамокатов и других предметов и подожгли их, сообщают местные СМИ.

Участники беспорядков в Цюрихе подожгли баррикады Фото: Скрін

Через некоторое время городская полиция Цюриха заявила, что агрессивная толпа атаковала правоохранителей фейерверками, камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

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Кроме того, на улицах произошли столкновения с полицией. В результате действий демонстрантов были повреждены стекла и другое имущество, а на одной из улиц неизвестные подожгли автомобиль. Незадолго до полуночи также произошло нападение на патрульный автомобиль в Цюрихе, который прибыл по вызову о медицинской чрезвычайной ситуации.

По данным СМИ, к участию в митинге в Цюрихе призвали ультралевые группировки.

Напомним, 31 октября издание Bild сообщало, что тысячи людей собрались на мирные акции протеста в различных городах Германии. Полиции пришлось разгонять демонстрантов.

Кроме того, 30 октября в Варшаве вспыхнули массовые протесты: польские СМИ сообщили о возможной попытке государственного переворота в стране.