"Мерц должен уйти!": в Германии мирные протесты переросли в массовые беспорядки

Тысячи человек собрались на мирные акции протеста в разных городах Германии. В итоге полиции пришлось разгонять демонстрантов.

В субботу, 31 октября, во многих городах ФРГ прошли митинги, которые устраивали участники молодежного движения "Gen Z regelt!". Об этом пишет издание Bild.

Участники движения "Gen Z regelt!" ("Поколение Z решает!") требовали отставки канцлера Фридриха Мерца, заявляя, что власти не учитывают интересы молодого поколения. Также митингующие добивались усиления мер по защите климата, снижения стоимости жизни, увеличения финансирование школ. Кроме того, звучало требование отказа от обязательной военной службы.

Протестующие требуют отставки Мерца Фото: из открытых источников

Сначала полиция отмечала, что акция проходит мирно, однако в Берлине, Гамбурге и Кельне участники акций в масках начали палить мусор на улицах, строить баррикады и запускать петарды.

Видео дня

В последнем городе полиция применила водометы после того, как протестующие стали бросаться пиротехническими средствами по сотрудникам экстренных служб, сообщает Deutsche Welle.

Полиция применяет водомет Фото: из открытых источников

Как информирует Deutschlandfunk, организаторы акции надеялись, что количество участников во всех городах превысит 170 тысяч, однако фактическая численность протестующих достигла 120 тысяч.

Однако для правоохранителей после акций протеста, организованных "зумерами", рабочий день все равно продолжился, пишет WDR. Экстренным службам пришлось следить за порядком во время традиционного "шествия зомби", которое также было заявлено организаторами как демонстрация.

Парад зомби Фото: из открытых источников

В этой акции принимали участие около 400 "мертвецов", за которыми наблюдали многочисленные зеваки.

Напомним, 25 октября в Италии прошли массовые протесты, в ходе которых группа демонстрантов прорвалась на территорию Колизея.

Фокус писал, что французские правоохранительные органы подсчитали, что на митингах в субботу, 24 октября, присутствовало около 410 тысяч протестующих. При этом профсоюзы заявили о 800 тысячах человек.