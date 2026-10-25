Протестующие ворвались в Колизей в Риме: что известно (видео)

В Италии прошли массовые протесты, в ходе которых группа демонстрантов прорвалась на территорию Колизея. Историческое сооружение и туристы не пострадали.

Тысячи людей вышли на улицы итальянских городов, чтобы выразить протест против роста стоимости жизни, выразить недоверие правительству Джорджии Мелони, а также против войны на Ближнем Востоке. В основном протесты носили мирный характер, и по всей стране было арестовано лишь девять человек, сообщает Euronews.

В Риме небольшая группа протестующих отделилась от основного марша и направилась к Колизею. Как сообщается, протестующим удалось проникнуть в амфитеатр Флавиев, скандируя лозунги и держа в руках плакаты.

Позже правоохранители вывели их с исторического места.

Издание DW опубликовало кадры, на которых видно, как демонстранты пытались прорваться в древнеримский амфитеатр через железные решетки, где в тот момент находились туристы.

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"Ничего не трогайте и не ломайте", — цитирует издание ilGiornale некоторых протестующих, которые призвали своих товарищей не повреждать конструкции.

Министерство культуры впоследствии сообщило, что памятник не пострадал в результате несанкционированного проникновения.

Напомним, что французские правоохранительные органы подсчитали, что на митингах в субботу, 24 октября, присутствовало около 410 тысяч протестующих. При этом профсоюзы заявили о 800 тысячах человек.

Также Фокус писал, что украинская блогерша Ирина Долженко поделилась впечатлениями от Милана, куда она попала в разгар протестов.