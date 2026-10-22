Залили газом: украинка оказалась на протестах в Милане (фото)

Украинская блогерша Ирина Долженко посетила Милан, но как раз попала в разгар протестов.

В Instagram (irka_do) девушка рассказала, как прошел её непредсказуемый отдых в Италии.

Блогерша показала протесты в Милане

"В этом трипе нам пришлось убегать от людей в балаклавах, нас облили слезоточивым газом и взрывали пиротехнику прямо под ногами. Или как мы съездили в Милан на три дня и оказались в самом эпицентре протестов", — начала украинка.

В первый день всё было относительно спокойно: полиция перекрыла центр и направила туристов в другую сторону.

"На следующий день мы снова отправляемся в центр и попадаем в самый разгар протеста, из которого невозможно выбраться. Куда ни посмотришь — везде что-то взрывается, вокруг всё горит, летают дымовые шашки, вертолёты, полиция распыляет слезоточивый газ, у меня текут слёзы, звенит в ушах, а навстречу бежит толпа людей в балаклавах, от которых совершенно некуда спрятаться. И в этот момент у меня впервые в жизни случается истерика", — призналась Ирина.

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Блогерша показала протесты в Милане Фото: Instagram

По словам блогерши, они сняли меньше контента, но удалось выбраться живыми и невредимыми.

Блогерша показала протесты в Милане Фото: Instagram

"Сейчас лежу на диване и жалею, что всё-таки не пошла снимать для вас контент, но тогда это было чертовски страшно. А вообще, я откровенно не рекомендую гулять в ближайшую неделю по центрам своих городов, потому что мне почему-то кажется, что Миланом и Парижем это не закончится и уже через неделю-две такая волна протестов и мародерства прокатится по всем крупным городам. И что-то мне подсказывает, что Барселона может быть следующей", — написала Ирина.

Блогерша показала протесты в Милане Фото: Instagram

В комментариях люди отреагировали на увиденное:

"Какая жесть, сейчас путешествовать по Европе действительно становится опасно".

"В Бергамо тоже нежелательно выходить в центр в ближайшие недели".

"Как будто дома побывали, только кабов не хватает и тревоги".

"Европа опасна".

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