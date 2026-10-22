Залили газом: українка опинилася на протестах у Мілані (фото)

Українська блогерка Ірина Долженко відвідала Мілан, але якраз потрапила на розпал протестів.

В Instagram (irka_do) дівчина розповіла, як пройшов її непередбачуваний відпочинок в Італії.

Блогерка показала протести в Мілані

"Цей тріп нам довелося тікати від людей в балаклавах, нас залили сльозоточивим газом і зривали піротехніку прямо під ногами. Або як ми зʼїздили в Мілан на три дні і попали в самий епіцентр протестів", — почала українка.

Перший день усе було відносно спокійно, поліція перекрила центр та направила туристів в інший бік.

"Наступного дня ми вирушаємо знову в центр і попадаємо в самий розпал протесту, з якого неможливо вибратися. Куди не повернеш — скрізь щось вибухає, навколо все горить, літають димові шашки, вертольоти, поліція розпиляє сльозоточивий газ, в мене течуть сльози, дзвенить у вухах, а на зустріч біжить натовп людей в балаклавах, від яких абсолютно немає де сховатися. І в цей момент в мене вперше в житті трапляється істерика", — зізналася Ірина.

Видео дня

Блогерка показала протести в Мілані Фото: Instagram

За словами блогерки, вони менше зняли контенту, але вдалося вибратися живими та неушкодженими.

Блогерка показала протести в Мілані Фото: Instagram

"Зараз лежу на дивані і шкодую, що я таки не пішла знімати вам контент, але тоді це було капєц як страшно. А взагалі, я відверто не рекомендую гуляти найближчий тиждень по центру своїх міст, бо щось мені здається, що Міланом і Парижем це не закінчиться і вже за тиждень-два така хвиля протестів і мородерства пройде по всім великим містам. І щось мені підказує, що Барселона може бути наступною", — написала Ірина.

Блогерка показала протести в Мілані Фото: Instagram

У коментарях люди відреагували на побачене:

"Яка жесть, зараз подорожувати Європою реально стає небезпечно".

"В Бергамо теж небажано виходити в центр в найближчі тижні".

"Наче вдома побували, тільки кабів не вистачає та тривоги".

"Європа небезпечна".

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