Залили газом: українка опинилася на протестах у Мілані (фото)
Українська блогерка Ірина Долженко відвідала Мілан, але якраз потрапила на розпал протестів.
В Instagram (irka_do) дівчина розповіла, як пройшов її непередбачуваний відпочинок в Італії.
Блогерка показала протести в Мілані
"Цей тріп нам довелося тікати від людей в балаклавах, нас залили сльозоточивим газом і зривали піротехніку прямо під ногами. Або як ми зʼїздили в Мілан на три дні і попали в самий епіцентр протестів", — почала українка.
Перший день усе було відносно спокійно, поліція перекрила центр та направила туристів в інший бік.
"Наступного дня ми вирушаємо знову в центр і попадаємо в самий розпал протесту, з якого неможливо вибратися. Куди не повернеш — скрізь щось вибухає, навколо все горить, літають димові шашки, вертольоти, поліція розпиляє сльозоточивий газ, в мене течуть сльози, дзвенить у вухах, а на зустріч біжить натовп людей в балаклавах, від яких абсолютно немає де сховатися. І в цей момент в мене вперше в житті трапляється істерика", — зізналася Ірина.
За словами блогерки, вони менше зняли контенту, але вдалося вибратися живими та неушкодженими.
"Зараз лежу на дивані і шкодую, що я таки не пішла знімати вам контент, але тоді це було капєц як страшно. А взагалі, я відверто не рекомендую гуляти найближчий тиждень по центру своїх міст, бо щось мені здається, що Міланом і Парижем це не закінчиться і вже за тиждень-два така хвиля протестів і мородерства пройде по всім великим містам. І щось мені підказує, що Барселона може бути наступною", — написала Ірина.
У коментарях люди відреагували на побачене:
- "Яка жесть, зараз подорожувати Європою реально стає небезпечно".
- "В Бергамо теж небажано виходити в центр в найближчі тижні".
- "Наче вдома побували, тільки кабів не вистачає та тривоги".
- "Європа небезпечна".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка, яка понад два роки живе й працює в Канаді, поділилася досвідом роботи в місцевій школі.
- Українка Поліна два роки прожила в Німеччині, але життя там стало для неї нестерпним. Через це їй довелося емігрувати вдруге.
Також про свій досвід життя в Канаді розповіла українка Марта. Приблизно рік тому вона переїхала туди з Польщі.