"Нам завидуют": учительница из Украины рассказала, что ее удивило в Канаде (фото)

Украинка, которая более двух лет живет и работает в Канаде, поделилась опытом работы в местной школе. По её словам, на новом месте ей никто не помогал, а часть коллег относилась к ней со скрытой неприязнью. Видео с её рассказом активно обсуждают в сети, где мнения пользователей разделились.

Учительница, ведущая собственный блог, рассказала, что после устройства на работу ей пришлось во всём разбираться самостоятельно. Ни распорядка дня, ни школьных правил ей никто не объяснил. Фокус обратил внимание на её опыт.

"Когда я пришла на работу в школу, никто не спешил мне помогать. И, конечно, никого не волновало, что я иммигрантка, которая живет здесь всего два года. Никого не волновало, что я могу чего-то не знать, в частности школьных правил, потому что никто тебе не объясняет ни распорядок дня, ни план – никто тебе ничего не говорит", – говорит она.

Сначала украинка надеялась на поддержку: не как иммигрантка, а просто как человек, только что приехавший в страну. Однако помощи так и не дождалась.

По её словам, сами уроки можно проводить по привычной украинской методике: с вводной и основной частями, объявлением темы и изучением материала. Но в канадских школах существуют внутренние нюансы, о которых новичкам не рассказывают.

Стресс первых рабочих дней

Первые дни на новой работе учительница называет огромным испытанием.

"Здесь для нас всё незнакомо, и даже банальное посещение магазина, чтобы попросить еду, стало для меня настоящим испытанием. А первые рабочие дни – это просто огромный стресс. Когда я стою на перемене, я вообще не знаю, где находится какой класс и куда мне идти. Для меня это был настоящий организационный шок", – вспоминает она.

Больше всего ей запомнился случай в первый рабочий день, когда её отправили заменить другую учительницу. Сначала коллега казалась приветливой и расспрашивала об образовании и опыте работы.

"Она выпытала у меня всё, что могла. Я, как искренний человек, всё рассказываю, потому что искренне верю, что люди желают мне добра. И тогда мне приходится заменять её в классе. Её выражение лица меняется в мгновение ока, и она говорит мне: "Представьтесь перед классом, расскажите, кто вы, и успокойте детей", – рассказывает украинка.

Украинка, которая уже более двух лет живет и работает в Канаде, поделилась опытом работы в местной школе Фото: TikTok

У неё сложились хорошие отношения с учениками. По её словам, дети вели себя тихо, а когда она обращала внимание на класс и начинала говорить, они сразу это чувствовали.

"Я рассказала о себе, о своём опыте. А она посмотрела на меня и просто вышла из класса. Ни слова, никакого общения", – добавляет учительница.

По её словам, похожая ситуация повторилась и в средней школе: коллеги подробно расспрашивали её о канадском образовании и квалификации.

"По сути, это не должно их беспокоить. Если руководство приняло меня на работу, значит, они уверены в моем опыте, профессионализме и образовании", – подчеркивает педагог.

Кто и почему завидует

По мнению учительницы, причина скрытой враждебности заключается в том, что украинцы достигают высоких результатов, не имея тех стартовых преимуществ, которыми обладают канадцы.

"Нам завидуют люди, имеющие гражданство этой страны, которые в совершенстве владеют английским языком, для которых привычны этот менталитет, эта страна и местные особенности. Они здесь как дома, потому что родились здесь", – говорит она.

По мнению учительницы, причина скрытой враждебности заключается в том, что украинцы достигают высоких результатов Фото: TikTok

Украинка подчеркивает, что конкуренция для эмигрантов происходит в неравных условиях: "Мы соревнуемся с канадцами, хотя наши силы совсем не равны. И нам часто завидуют, даже несмотря на это".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка Юлия уже несколько лет живет в Канаде и показала, как на самом деле выглядят там дома.

Украинка Полина два года прожила в Германии, но жизнь там стала для неё невыносимой. Из-за этого ей пришлось эмигрировать во второй раз.

Также о своём опыте жизни в Канаде рассказала украинка Марта. Примерно год назад она переехала туда из Польши.