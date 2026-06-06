"Бешеные деньги": украинка показала, как выглядят дома в Канаде (фото)

Украинка по имени Юлия, которая живет в Канаде последние несколько лет, показала, как на самом деле выглядят дома там.

Женщина провела "экскурсию" по дворам канадского городка, показав это в своем Instagram (yulia_canada__).

Как выглядят дома в Канаде

По словам Юлии, часто в Канаде дома построены из фанеры. И даже они стоят сумасшедших денег.

"Чем канадские дома отличаются от наших? Они построены из фанеры. И очень близко друг к другу. Часто заборов нет и всегда красивый газон. Даже если дом не дорогой. Хотя недорогих в Канаде тоже нет. Даже дома из фанеры могут стоить бешеные деньги", — говорит автор видео.

Юлия добавила, что за домами часто есть такая улица, где стоят мусорные баки и гаражи.

Дома в Канаде Фото: Instagram

Дома в Канаде Фото: Instagram

Дома в Канаде Фото: Instagram

Часто за домами есть такая улица, где стоят мусорные баки Фото: Instagram

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Ранее жена украинского ведущего Владимира Остапчука после эмиграции в Канаду раскрыла, сколько стоит аренда жилья там: снять дом на месяц можно в среднем за 128 тыс. грн. Но это цена без мебели.

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена Остапчука Екатерина показала, в каком доме хотела бы жить в Канаде после эмиграции туда.

Юлия, которая живет в Канаде более трех лет, признается, что там финансово выгодно держаться вместе, а не быть одиночкой.

Кроме того, украинец по имени Игорь Стасюк не принял уже третье предложение работы в Германии. Его не устроила заработная плата.