"Шалені гроші": українка показала, як виглядають будинки в Канаді (фото)
Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.
Жінка провела "екскурсію" дворами канадського містечка, показавши це у своєму Instagram (yulia_canada__).
Як виглядають будинки в Канаді
За словами Юлії, часто в Канаді будинки побудовані з фанери. І навіть вони коштують шалених грошей.
"Чим канадські будинки відрізняються від наших? Вони побудовані з фанери. І дуже близько один до одного. Часто парканів немає і завжди красивий газон. Навіть якщо будинок не дорогий. Хоча недорогих в Канаді теж немає. Навіть будинки з фанери можуть коштувати шалені гроші", — каже авторка відео.
Юлія додала, що за будинками часто є така вулиця, де стоять сміттєві баки і гаражі.
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Раніше дружина українського ведучого Володимира Остапчука після еміграції в Канаду розкрила, скільки вартує оренда житла там: зняти будинок на місяць можна в середньому за 128 тис. грн. Але це ціна без меблів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дружина Остапчука Катерина показала, у якому домі хотіла б жити в Канаді після еміграції туди.
- Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, зізнається, що там фінансово вигідно триматися купи, а не бути одинаком.
Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Його не влаштувала заробітна плата.