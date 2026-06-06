"Шалені гроші": українка показала, як виглядають будинки в Канаді (фото)

Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.

Жінка провела "екскурсію" дворами канадського містечка, показавши це у своєму Instagram (yulia_canada__).

Як виглядають будинки в Канаді

За словами Юлії, часто в Канаді будинки побудовані з фанери. І навіть вони коштують шалених грошей.

"Чим канадські будинки відрізняються від наших? Вони побудовані з фанери. І дуже близько один до одного. Часто парканів немає і завжди красивий газон. Навіть якщо будинок не дорогий. Хоча недорогих в Канаді теж немає. Навіть будинки з фанери можуть коштувати шалені гроші", — каже авторка відео.

Юлія додала, що за будинками часто є така вулиця, де стоять сміттєві баки і гаражі.

Будинки в Канаді Фото: Instagram

Будинки в Канаді Фото: Instagram

Будинки в Канаді Фото: Instagram

Часто за будинками є така вулиця, де стоять сміттєві баки Фото: Instagram

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Раніше дружина українського ведучого Володимира Остапчука після еміграції в Канаду розкрила, скільки вартує оренда житла там: зняти будинок на місяць можна в середньому за 128 тис. грн. Але це ціна без меблів.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дружина Остапчука Катерина показала, у якому домі хотіла б жити в Канаді після еміграції туди.

Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, зізнається, що там фінансово вигідно триматися купи, а не бути одинаком.

Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Його не влаштувала заробітна плата.