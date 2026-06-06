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"Шалені гроші": українка показала, як виглядають будинки в Канаді (фото)

українка показала будинки в канаді
Українка живе в Канаді | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.

Жінка провела "екскурсію" дворами канадського містечка, показавши це у своєму Instagram (yulia_canada__).

Як виглядають будинки в Канаді

За словами Юлії, часто в Канаді будинки побудовані з фанери. І навіть вони коштують шалених грошей.

"Чим канадські будинки відрізняються від наших? Вони побудовані з фанери. І дуже близько один до одного. Часто парканів немає і завжди красивий газон. Навіть якщо будинок не дорогий. Хоча недорогих в Канаді теж немає. Навіть будинки з фанери можуть коштувати шалені гроші", — каже авторка відео.

Юлія додала, що за будинками часто є така вулиця, де стоять сміттєві баки і гаражі.

Будинки в Канаді
Будинки в Канаді
Фото: Instagram
Будинки в Канаді
Будинки в Канаді
Фото: Instagram
Будинки в Канаді
Будинки в Канаді
Фото: Instagram
Будинки в Канаді
Часто за будинками є така вулиця, де стоять сміттєві баки
Фото: Instagram
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Раніше дружина українського ведучого Володимира Остапчука після еміграції в Канаду розкрила, скільки вартує оренда житла там: зняти будинок на місяць можна в середньому за 128 тис. грн. Але це ціна без меблів.

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Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Його не влаштувала заробітна плата.