Дружина Остапчука показала будинок своєї мрії в Канаді (фото)

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука Катерина показала, у якому домі хотіла б жити в Канаді після еміграції туди.

Жінка вийшла на звʼязок в Instagram після переїзду з родиною на інший континет.

Катерина мріє в Канаді стати однією з героїнь американського легендарного серіалу "Відчайдушні домогосподарки".

"Поки будинок фаворит знаходиться в цьому районі. Планую бути Брі Ван Де Камп чи Габріель Соліс", — написала дружина шоумена.

Катерина Остапчук показала дім мрії Фото: Instagram

Остапчуки емігрували в Канаду

Родина ведучого тимчасово поселилася в орендованій квартирі в Монреалі. Але там Остапчуки не збираються затримуватися надовго. Катерина зізналася, що скоро вони орендують авто та почнуть активно шукати постійне житло. Ідеальним варіантом вона вважає окремий будинок через особливі примхи Володимира.

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"З тим, як Вова переймається через сусідів, щоб, не дай Боже, нікому не заважати й навіть чашку на стіл ставити тихо, я в квартирі довго не витримаю", — розповідала блогерка.

Також вона розкрила, скільки вартує оренда житла у Канаді: зняти будинок на місяць можна в середньому за 128 тис. грн. Але це ціна без меблів.

Наразі дружина Остапчука зізнається, що їй "поки все дуже подобається". Ціни від України там не надто відрізняються, а в дечому Катерина вбачає навіть економію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катерина Остапчук після переїзду родини до Канади показала, де вони зараз живуть.

Остапчуки оголосили про переїзд до Канади. Рішення далося важко, але для цього була низка причин.

Крім того, дружина ведучого натякнула на другу вагітність на фоні еміграції з родиною.