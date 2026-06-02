Еміграція до Канади: дружина Остапчука показала нове житло та здивувала цінами на оренду (фото)

Дружина відомого українського телеведучого Катерина Остапчук після переїзду родини до Канади показала, де вони зараз живуть. Родина Володимира Остапчука тимчасово поселилася в орендованій квартирі в Монреалі.

Там подружжя на довго не планує лишатися, а вже підшуковує більш комфортне житло для тривалого свого проживання. Румтур новою оселею провела Катерина у своєму Telegram-каналі.

На опублікованих кадрах видно, що квартира має світлий сучасний інтер’єр: кухня обладнана білими меблями, обіднім столом із мармуровим покриттям та всією необхідною побутовою технікою. З вікон оселі відкривається краєвид на місто.

Володимир Остапчук та його родина у Канаді

Також дружина Володимира Остапчука показала спальню із, великим ліжком і балконом, з якого можна милуватися пейзажами.

Але у цій квартирі Остапчуки не збираються затримуватися надовго. Катерина зізналася, що скоро вони орендують авто та почнуть активно шукати постійне житло. На думку блогерки, ідеальним варіантом вона вважає окремий будинок через особливі примхи Володимира Остапчука.

"З тим, як Вова переймається через сусідів, щоб, не дай Боже, нікому не заважати й навіть чашку на стіл ставити тихо, я в квартирі довго не витримаю", — розповіла Катерина.

Крім того, родина після переїзду навіть вже встигла купити продукти. Перший похід до супермаркету у Канаді коштував блогерці близько п’ять тисяч гривень у перерахунку на українську валюту.

Володимир Остапчук шукає постійне житло у Канаді

Також вона розповіла, скільки вартує оренда житла у Канаді. За її словами, орендувати будинок на місяць можна в середньому за 128 тис. грн. Але це ціна з без меблів в оселі.

Остапчуки емігрували до Канади

Тож наразі дружина Остапчука зізнається, що їй "поки все дуже подобається". Їжу у Канаді вона називає "дуже смачною". А ціни, порівнюючи з Україною, не надто відрізняються, а в дечому вона вбачає навіть економію.

