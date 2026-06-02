Эмиграция в Канаду: жена Остапчука показала новое жилье и удивила ценами на аренду (фото)
Жена известного украинского телеведущего Екатерина Остапчук после переезда семьи в Канаду показала, где они сейчас живут. Семья Владимира Остапчука временно поселилась в съемной квартире в Монреале.
Там супруги на долго не планируют оставаться, а уже подыскивают более комфортное жилье для длительного своего проживания. Румтур новым домом провела Екатерина в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что квартира имеет светлый современный интерьер: кухня оборудована белой мебелью, обеденным столом с мраморным покрытием и всей необходимой бытовой техникой. Из окон дома открывается вид на город.
Также жена Владимира Остапчука показала спальню с, большой кроватью и балконом, с которого можно любоваться пейзажами.
Но в этой квартире Остапчуки не собираются задерживаться надолго. Екатерина призналась, что скоро они арендуют авто и начнут активно искать постоянное жилье. По мнению блогера, идеальным вариантом она считает отдельный дом из-за особых прихотей Владимира Остапчука.
"С тем, как Вова переживает из-за соседей, чтобы, не дай Бог, никому не мешать и даже чашку на стол ставить тихо, я в квартире долго не выдержу", — рассказала Екатерина.
Кроме того, семья после переезда даже уже успела купить продукты. Первый поход в супермаркет в Канаде стоил блогеру около пяти тысяч гривен в пересчете на украинскую валюту.
Также она рассказала, сколько стоит аренда жилья в Канаде. По ее словам, арендовать дом на месяц можно в среднем за 128 тыс. грн. Но это цена с без мебели в доме.
Поэтому пока жена Остапчука признается, что ей "пока все очень нравится". Еду в Канаде она называет "очень вкусной". А цены, по сравнению с Украиной, не слишком отличаются, а в чем-то она видит даже экономию.
