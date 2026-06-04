Жена Остапчука показала дом своей мечты в Канаде (фото)

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина показала, в каком доме хотела бы жить в Канаде после эмиграции туда.

Женщина вышла на связь в Instagram после переезда с семьей на другой континент.

Екатерина мечтает в Канаде стать одной из героинь американского легендарного сериала "Отчаянные домохозяйки".

"Пока дом фаворит находится в этом районе. Планирую быть Бри Ван Де Камп или Габриэль Солис", — написала жена шоумена.

Екатерина Остапчук показала дом мечты Фото: Instagram

Остапчуки эмигрировали в Канаду

Семья ведущего временно поселилась в съемной квартире в Монреале. Но там Остапчуки не собираются задерживаться надолго. Екатерина призналась, что скоро они арендуют авто и начнут активно искать постоянное жилье. Идеальным вариантом она считает отдельный дом из-за особых капризов Владимира.

"С тем, как Вова переживает из-за соседей, чтобы, не дай Бог, никому не мешать и даже чашку на стол ставить тихо, я в квартире долго не выдержу", — рассказывала блогерша.

Відео дня

Также она раскрыла, сколько стоит аренда жилья в Канаде: снять дом на месяц можно в среднем за 128 тыс. грн. Но это цена без мебели.

Сейчас жена Остапчука признается, что ей "пока все очень нравится". Цены от Украины там не слишком отличаются, а в чем-то Екатерина видит даже экономию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Остапчук после переезда семьи в Канаду показала, где они сейчас живут.

Остапчуки объявили о переезде в Канаду. Решение далось тяжело, но для этого был ряд причин.

Кроме того, жена ведущего намекнула на вторую беременность на фоне эмиграции с семьей.