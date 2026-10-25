Протестувальники увірвалися до Колізею в Римі: що відомо (відео)

У Італії пройшли масові протести, під час яких група демонстрантів прорвалася територію Колізею. Історична споруда та туристи не постраждали.

Тисячі людей вийшли на вулиці італійських міст, щоб висловити протест щодо зростання вартості життя, вираження недовіри уряду Джорджії Мелоні та війни на Близькому Сході. В основному протести мали мирний характер, й по усій країні було заарештовано лише дев'ятеро людей, повідомляє Euronews.

У Римі невелика група протестувальників відірвалася від основного маршу та попрямувала до Колізею. Протестувальникам, як повідомляється, вдалося увійти до амфітеатру Флавієв, скандуючи гасла та тримаючи плакати.

Пізніше правоохоронці вивели їх з історичного місця.

Видання DW опублікувало кадри, як мітингувальники намагалися увірватися до давньоримського амфітеатру через залізні грати, де на той момент перебували туристи.

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"Нічого не чіпайте і не ламайте", — цитує деяких протестувальників видання ilGiornale, які закликали своїх товаришів не пошкоджувати конструкції.

Міністерство культури згодом повідомило, що пам'ятка через несанкціоноване проникнення не постраждала.

Нагадаємо, французькі правоохоронці підрахували, що на мітингах у суботу, 24 жовтня, було близько 410 тисяч протестувальників. При цьому профспілки заявили про 800 тисяч осіб.

Також Фокус писав, що українська блогерка Ірина Долженко поділилася враженнями від Мілану, куди вона потрапила у розпал протестів.