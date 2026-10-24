У Франції на протести вийшли сотні тисяч людей: поліція застосовувала водомети та газ (відео)

Міністерство внутрішніх справ Франції підрахувало, що в суботу на вулиці вийшло понад 400 тисяч осіб. Водночас цифри, оприлюднені самими протестувальниками, значно відрізняються.

Французькі правоохоронці підрахували, що на мітингах у суботу, 24 жовтня, було близько 410 тисяч протестувальників. При цьому профспілки заявили про 800 тисяч осіб, повідомляє France 24.

Сутички з поліцією відбулися в Парижі, де на вулиці вийшли 110 тисяч демонстрантів, а також у Ліоні, Марселі, Нанті, Бордо, Ніцці та інших містах. У столиці силовики застосували водомети та сльозогінний газ, пише laPresse.

Загалом для підтримання порядку влада залучила до 70 тисяч поліцейських і жандармів, що приблизно на 20% більше, ніж тижнем раніше.

Під час протестів правоохоронці вже заарештували понад тисячу осіб та вилучили різноманітну зброю, серед якої металеві та свинцеві кулі, феєрверки, рогатки, зброю для страйкболу та навіть японський меч-катану.

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При цьому, як зазначається, суботні протести пройшли спокійніше, ніж минулого тижня. Однак вандали все-таки спробували проникнути в один із столичних автосалонів у районі авеню Кур-де-Венсен, і лише швидке втручання правоохоронних органів забезпечило безпеку бізнесу.

Тим часом, як зазначає RFI, координатори руху "жовтих жилетів" закликали французів вийти на вулиці й наступної суботи, 31 жовтня. Організатори пропонують провести мітинги та сидячі страйки біля будівлі Національних зборів та мерій французьких міст на "захист громадянських свобод".

Протести у Франції — що відомо

Нагадаємо, що протести у Франції розпочалися на початку жовтня через низку проблем у сфері освіти, до яких згодом приєдналися найбільше французьке профспілкове об’єднання CGT, ліві політичні партії, а також відроджений рух "жовтих жилетів".

Уже 17 жовтня загальнонаціональні акції переросли у сутички з поліцією, підпали та пограбування.

Основна рушійна сила протестів — молодь і студенти — активно використовує символіку з улюблених аніме та серіалів.