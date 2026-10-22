Вийшло з-під контролю: у Франції готуються заборонити незаконні протести через мародерство

Напередодні нових мітингів Макрон скликає Раду оборони, а відповідальність за погроми минулої суботи покладає на ультраліві групи й вандалів. Профспілкам обіцяють альтернативні маршрути для маршів, тоді як студенти та "жовті жилети" вже анонсували власні акції.

Франція найближчими днями заборонить "нелегітимні" протести, а профспілкам запропонують альтернативні маршрути для маршів, щоб уберегти бізнес від погромів. Про це 22 жовтня заявив президент Емманюель Макрон, повідомляє France 24.

Представники організованих груп, за його словами, отримають інші можливості висловити свою позицію. Перед цією заявою президент провів зустрічі з представниками розвідки та міністрами.

Відповідальність за заворушення й мародерство минулої суботи Макрон покладає на "підбурювальні" ультраліві групи та вандалів.

"Завтра, 23 жовтня, під моїм головуванням відбудеться засідання Ради оборони, і ми приймемо подальші рішення", – сказав президент.

Видео дня

Він додав, що під час загальнонаціональних демонстрацій у суботу дозволять лише ті протести, які організовують профспілки.

Головна студентська профспілка Франції UNEF закликала виходити на мітинги в суботу. Рух "жовтих жилетів", що виник у 2018 році як антисистемна сила, анонсував плани проведення маршу центром Парижа.

Протести у Франції: що відомо

Заворушення спалахнули 17 жовтня, коли загальнонаціональні акції переросли в сутички з поліцією, підпали та пограбування. Під удар потрапили бутики Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Kenzo та інших преміальних брендів.

Усе почалося ще в середині вересня в ліцеї комуни Кретей під Парижем, де вчителі та учні вийшли на вулиці через брак фінансування й дефіцит викладачів, а згодом рух охопив сотні шкіл і університетів із вимогами виділити 10 мільярдів євро на ліцеї та скасувати платформу для вступу Parcoursup.

Пізніше до студентів долучилися профспілка CGT, партії "Непокірна Франція" та "Нова антикапіталістична партія", а також відроджений рух "жовтих жилетів". Кульмінацією стало 17 жовтня: за різними оцінками, на вулиці вийшли від 550 до 800 тисяч людей. У Марселі натовп увірвався до мерії, у Ліоні підпалили туристичний офіс, а в Ліможі демонстранти захопили й підпалили міську ратушу. Країною затримали щонайменше 1200 осіб, близько 800 із них – у столиці. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню повідомляв, що поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а поранення отримали близько 150 правоохоронців і пожежників.

Раніше повідомлялося, що основна рушійна сила протестів – молодь і студенти, активно використовує символіку з улюблених аніме та серіалів, а також персонажів косплею. Найбільшу дискусію в мережі спричинив прапор "Веселого Роджера".

Також мародери не обмежилися бутиками. З музейної експозиції, ймовірно, зникли капітанська пов'язка й футболка Ліонеля Мессі.