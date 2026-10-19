Вкрали пов'язку й футболку Мессі: Францію накрила хвиля мародерства під час протестів, – соцмережі

Мародери не обмежилися бутиками: з музейної експозиції зникли капітанська пов'язка й футболка Ліонеля Мессі.

Масові пограбування торгових закладів у Франції не припиняються: протестувальники вдираються до магазинів і виносять товар. Під роздачу, ймовірно, потрапив і музей – звідти викрали капітанську пов'язку та футболку Ліонеля Мессі — відповідне відео поширюється в мережі. Наразі офіційних підтверджень від музею немає.

Хвиля погромів перекинулася й на Італію. У Мілані власник одного з магазинів вийшов проти мародерів із кийком, намагаючись відігнати їх від вітрин.

Також прем'єрка Італії Джорджа Мелоні скликає засідання з питань безпеки – причиною стали безлади, які охопили Мілан та інші міста впродовж вихідних. Про це пише ANSA.

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Протестні акції в суботу й неділю завершилися сутичками з правоохоронцями одразу в кількох містах країни, зокрема в Турині, Болоньї та Мілані.

Найбільших руйнувань завдали саме в Мілані. Домовившись у соцмережах, учасники зібралися неподалік площі Дуомо й почали кидати стільці, столики та металеві огорожі у вітрини магазинів. Натовп розграбував супермаркет Carrefour, а також крамниці Under Armour і Levi’s та заклади на Корсо Гарібальді — одній із центральних вулиць міста.

Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водометами. До вечора в Мілані затримали понад 200 людей, причому майже 80% із них — неповнолітні. Під охорону силовики взяли галерею Вітторіо Емануеле II, а головний міський собор закрили для відвідування туристами.

Протести у Франції: що відомо

Як повідомляв Фокус, заворушення спалахнули 17 жовтня, коли загальнонаціональні акції переросли в сутички з поліцією, підпали та пограбування. Постраждали бутики Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Kenzo та інших преміальних брендів. Спершу люди вийшли проти подорожчання життя й поганих умов навчання, однак згодом ситуація вийшла з-під контролю, а протести охопили не лише Францію.

Перші виступи відбулися ще в середині вересня в ліцеї комуни Кретей під Парижем – учителі та учні вийшли на вулиці через брак фінансування й дефіцит викладачів. За кілька тижнів акції розійшлися по інших містах, ставали дедалі масовішими та менш керованими.

Рух охопив сотні шкіл і університетів. Студенти та школярі вимагали виділити 10 мільярдів євро на ліцеї й скасувати державну платформу для вступу Parcoursup. Згодом до них долучилися профспілка CGT, партії "Непокірна Франція" та "Нова антикапіталістична партія", а також відроджений рух "жовтих жилетів". Кульмінацією стало 17 жовтня: за різними оцінками, на вулиці вийшли від 550 до 800 тисяч людей.

У Парижі й інших містах били автомобілі та магазини. У Марселі натовп увірвався до мерії, у Ліоні підпалили будівлю туристичного офісу, а в Ліможі демонстранти захопили й підпалили міську ратушу. За даними France 3 Nouvelle-Aquitaine, вони вибили вікна першого поверху, після чого вогонь швидко поширився всередині та дійшов до даху. Загалом країною затримали щонайменше 1200 осіб, близько 800 із них – у столиці.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню повідомив, що поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а поранення під час сутичок отримали близько 150 правоохоронців і пожежників. Він також розкритикував політиків, які заради передвиборчого рейтингу покладають вину за події на поліцію.

Раніше повідомлялося, що, хвиля масових протестів і сутичок із поліцією охопила також Албанію та Італію. Історичний центр Мілана фактично став полем бою, а в місті вільно почуваються мародери.

Також повідомлялося, що в травні цього року святкування перемоги ПСЖ обернулося погромами, підпалами та сотнями затриманих у Парижі.