Украли повязку и футболку Месси: Францию накрыла волна мародерства во время протестов, – соцсети

Мародёры не ограничились бутиками: из музейной экспозиции исчезли капитанская повязка и футболка Лионеля Месси.

Массовые грабежи торговых точек во Франции не прекращаются: протестующие врываются в магазины и уносят товар. Под раздачу, вероятно, попал и музей — оттуда похитили капитанскую повязку и футболку Лионеля Месси — соответствующее видео распространяется в сети. На данный момент официальных подтверждений от музея нет.

Волна погромов перекинулась и на Италию. В Милане владелец одного из магазинов вышел навстречу мародерам с дубинкой, пытаясь отогнать их от витрин.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони созывает заседание по вопросам безопасности — причиной стали беспорядки, охватившие Милан и другие города в течение выходных. Об этом сообщает ANSA.

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Протестные акции в субботу и воскресенье завершились столкновениями с правоохранителями сразу в нескольких городах страны, в частности в Турине, Болонье и Милане.

Наибольший ущерб был нанесён именно в Милане. Договорившись в социальных сетях, участники собрались недалеко от площади Дуомо и начали бросать стулья, столики и металлические ограждения в витрины магазинов. Толпа разграбила супермаркет Carrefour, а также магазины Under Armour и Levi’s и заведения на Корсо Гарибальди — одной из центральных улиц города.

Правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. К вечеру в Милане задержали более 200 человек, причем почти 80 % из них — несовершеннолетние. Силовики взяли под охрану галерею Витторио Эмануэле II, а главный городской собор закрыли для посещения туристами.

Протесты во Франции: что известно

Как сообщал "Фокус", беспорядки вспыхнули 17 октября, когда общенациональные акции переросли в столкновения с полицией, поджоги и грабежи. Пострадали бутики Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Kenzo и других премиальных брендов. Сначала люди вышли против роста цен на товары первой необходимости и плохих условий обучения, однако впоследствии ситуация вышла из-под контроля, а протесты охватили не только Францию.

Первые акции состоялись ещё в середине сентября в лицее коммуны Кретей под Парижем — учителя и ученики вышли на улицы из-за недостатка финансирования и нехватки преподавателей. Через несколько недель акции распространились на другие города, становились всё более массовыми и менее контролируемыми.

Движение охватило сотни школ и университетов. Студенты и школьники требовали выделить 10 миллиардов евро на лицеи и отменить государственную платформу для поступления Parcoursup. Впоследствии к ним присоединились профсоюз CGT, партии "Непокорная Франция" и "Новая антикапиталистическая партия", а также возрожденное движение "желтых жилетов". Кульминацией стало 17 октября: по разным оценкам, на улицы вышли от 550 до 800 тысяч человек.

В Париже и других городах разгромили автомобили и магазины. В Марселе толпа ворвалась в мэрию, в Лионе подожгли здание туристического офиса, а в Лиможе демонстранты захватили и подожгли городскую ратушу. По данным France 3 Nouvelle-Aquitaine, они выбили окна первого этажа, после чего огонь быстро распространился внутри и дошел до крыши. Всего по стране задержали не менее 1200 человек, около 800 из них — в столице.

Премьер-министр Себастьян Лекорню сообщил, что полиция применила слезоточивый газ и водометы, а в ходе столкновений ранения получили около 150 сотрудников правоохранительных органов и пожарных. Он также раскритиковал политиков, которые ради предвыборного рейтинга возлагают вину за происшествия на полицию.

Ранее сообщалось, что волна массовых протестов и столкновений с полицией охватила также Албанию и Италию. Исторический центр Милана фактически превратился в поле боя, а в городе беспрепятственно действуют мародёры.

Также сообщалось, что в мае этого года празднованиепобеды "ПСЖ" обернулось погромами, поджогами и сотнями задержанных в Париже.