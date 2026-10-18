Вслед за Францией: массовые протесты и столкновения с полицией всколыхнули Албанию и Италию (видео)

Помимо Франции, в субботу, 17 октября, масштабные протесты прокатились также по Италии и Албании. В Милане марш против войн и роста стоимости жизни начался мирно, однако завершился столкновениями и мародерством. В Албании полиция открыла огонь по демонстрантам, требующим отставки премьер-министра.

В центре Милана участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, разграбили магазины и подожгли имущество. Протестующие в масках бросали камни, брусчатку и другие предметы в сторону полиции специального назначения и поджигали баррикады, возведенные из барных столов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Местные источники сообщают, что по меньшей мере двое полицейских получили ранения в результате столкновений, а около 50 демонстрантов, среди которых было много несовершеннолетних, были задержаны.

В Италии полиция задержала более 50 участников митинга Фото: AP News

Премьер-министр страны Джорджия Мелони в социальных сетях осудила насилие во время митингов. Она также заявила о хулиганах, которые используют демонстрации, чтобы "сеять хаос, нападать на тех, кто отвечает за обеспечение безопасности, и держать целые города в заложниках".

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"Демонстрации — это право. Поджигать наши города — нет", — подчеркнула Мелони.

Массовые протесты в Албании

Массовые протесты охватили также Албанию Фото: Скрин видео

В субботу также прошел пятый день массовых студенческих демонстраций в Албании с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы, сообщило агентство Reuters. В Тиране, столице страны, возле здания Министерства образования полиция открыла огонь в сторону протестующих, применив, вероятно, резиновые пули для усмирения толпы.

Это произошло после эскалации конфликта, когда демонстранты подожгли правительственные здания и банки, а также бросали камни в полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Кадры массовых протестов в Албании 17 октября

Глава полиции Албании Скендер Хита сообщил журналистам, что семеро полицейских были отстранены от службы и в их отношении начаты дисциплинарные расследования по факту "превышения полномочий" в отношении участников митинга.

Причинами массовых демонстраций в стране стали возмущение коррупцией в правительстве, нехватка рабочих мест и низкий уровень образования.

"Это 13 лет коррупции, 13 лет бездействия и пустых обещаний. Поэтому чаша терпения переполнилась, и мы здесь, чтобы отстоять свои права", — заявил один из участников протестов в комментарии СМИ.

В целом, по словам Хиты, было задержано 1 067 человек, а в отношении 388 из них возбуждены уголовные дела. Десятки полицейских и демонстрантов получили ранения в результате беспорядков.

Напомним, в субботу во время массовых протестов во Франции задержали более 400 человек, а участники митинга подожгли историческое здание мэрии в Лиможе.

Ранее во Франции в ходе протестов было задержано более 5000 человек.