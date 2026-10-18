Слідом за Францією: масові протести і сутички з поліцією сколихнули Албанію та Італію (відео)

Окрім Франції, у суботу, 17 жовтня, масштабні протести сколихнули також Італію та Албанію. У Мілані марш проти воєн та зростання вартості життя розпочався мирно, проте завершився сутичками і грабежем. В Албанії поліція відкрила вогонь по демонстрантах, які вимагають відставки прем'єр-міністра.

У центрі Мілана учасники заворушень зіткнулися з поліцією, розграбували магазини та підпалили майно. Протестувальники в масках кидали каміння, бруківку та інші предмети в бік поліції спеціального призначення та підпалювали барикади, зведені з барних столів. Про це розповіло медіа Associated Press.

Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ для розгону натовпу. Місцеві джерела повідомляють, що щонайменше двоє поліцейських отримали поранення внаслідок сутичок, а близько 50 демонстрантів, серед яких було багато неповнолітніх, було затримано.

В Італії поліція затримала понад 50 мітингувальників Фото: AP News

Прем'єр-міністерка країни Джорджіа Мелоні у соцмережах засудила насильство під час мітингів. Вона також заявила про хуліганів, які використовують демонстрації, щоб "сіяти хаос, нападати на тих, хто відповідає за забезпечення безпеки, та тримати цілі міста в заручниках".

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"Демонстрації — це право. Підпалювати наші міста — ні", — наголосила Мелоні.

Масові протести в Албанії

Масові протести також охопили Албанію Фото: Скрін відео

У суботу також відбувся п’ятий день масових студентських демонстрацій в Албанії з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами, повідомило агентство Reuters. У Тирані, столиці країни, біля будівлі Міністерства освіти поліція відкрила вогонь у бік протестувальників, застосувавши, ймовірно, гумові кулі для заспокоєння натовпу.

Це сталося після ескалації конфлікту, коли демонстранти підпалили урядові будівлі та банки, а також кидали каміння в поліцію, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ та водомети.

Кадри масових протестів в Албанії 17 жовтня

Голова поліції Албанії Скендер Хіта повідомив журналістам, що семеро поліцейських було відсторонено від служби та проти них розпочато дисциплінарні розслідування за "перевищення повноважень" проти мітингувальників.

Причинами масових демонстрацій в країні стали обурення через корупцію в уряді, нестача робочих місць та низький рівень освіти.

"Це 13 років корупції, 13 років бездіяльності та порожніх обіцянок. Тож чаша терпіння переповнилася, і ми тут, щоб відстояти свої права", — заявив один із учасників протестів у коментарі медіа.

Загалом, за словами Хіти, було затримано 1 067 осіб, а проти 388 з них порушено кримінальні справи. Десятки поліцейських і демонстрантів отримали поранення внаслідок заворушень.

Нагадаємо, у суботу під час масових протестів у Франції затримали понад 400 осіб, а мітингувальники підпалили історичну будівлю мерії у Ліможі.

Раніше у Франції під час протестів затримали понад 5000 осіб.