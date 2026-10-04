У Франції протести учнів переросли в сутички: затримано тисячі, серед яких — школярі (відео)

Понад 1200 французьких середніх шкіл розпочали протести через низку проблем у сфері освіті. У відповідь поліція у деяких випадках застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі, затримавши понад 5000 осіб.

Деякі протестувальники отримали серйозні травми ока, забоїв голови та зламані зуби, а міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс назвав це "кліматом неприйнятного насильства" і закликав до порядку. Про це повідомляє Reuters.

Загальнонаціональні демонстрації почалися минулого тижня, ставши політичною точкою напруги через низку глибоко непопулярні скорочень витрат у бюджеті. Протести почалися в передмістях Парижа, де рівень бідності високий, а потім поширилися на сам Париж та інші французькі міста, зокрема Марсель, Страсбург, Тур і Лілль.

Представниця відділення освітньої профспілки Луїза Патерностер заявила, що район не отримує достатніх ресурсів для учнівського населення та їхніх освітніх потреб. За даними профспілок, дві третини шкіл Сен-Дені мають незаповнені посади вчителів.

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"Наші учні втрачають час на навчання. Деякі школи не мають питної води. Ми не рівні з іншими відділами", — сказала вона, звинувачуючи у дефіциті скорочення 3 256 посад вчителів по всій країні у 2026 році.

Останній загальнонаціональний протестний рух серед шкіл такого масштабу щодо більшого фінансування відбувся у 1990-х роках. Це сталося після того, як уряд різко розширив доступ до бакалаврату, не надаючи школам достатніх додаткових ресурсів.

Професорка Клеменс Кардон-Квінт з Університету Пола Валері, яка досліджує фінансування освіти, говорить, що тоді рух домігся збільшення фінансування. Водночас витрати на одного учня згодом перестали зростати, незважаючи на зростання попиту на школи.

Пані Кардон-Квінт зазначила, що студенти та викладачі взяли на себе додаткові обов'язки протягом років, зокрема орієнтувалися на Parcoursup (система вступу до університетів, запровадженої у 2018 році), але її деякі студенти та викладачі критикували як непрозору та дискримінаційну.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іспанію сколихнули протести через кризу в Сеуті. У Мадриді на акцію, за даними влади, прийшли близько 50 тисяч людей. Протести також відбулися в Барселоні, Валенсії, Севільї та понад 200 інших містах і містечках.

Згодом стало відомо, що кількатижневий протест молоді привів до відставки міністра в Індії. Причиною до виступів стала корупційна система національного тестування на вступ до медичних вишів.