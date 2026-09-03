50 тисяч людей вийшли на вулиці Мадрида: Іспанію сколихнули протести через кризу в Сеуті (відео)

У середу десятки тисяч людей вийшли на вулиці в Іспанії через міграційну кризу в Сеуті та розкритикували уряд прем’єр-міністра Педро Санчеса за його дії.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

У Мадриді на акцію, за даними влади, прийшли близько 50 тисяч людей. Протести також відбулися в Барселоні, Валенсії, Севільї та понад 200 інших містах і містечках.

Акції збіглися з офіційним святом Сеути, яке зазвичай супроводжується святкуваннями. Цього року його провели на тлі тривалої прикордонної кризи.

Міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес заявив, що протести мають політичний характер.

“Це не для того, щоб продемонструвати підтримку місту Сеута чи його жителям, а для того, щоб атакувати уряд Іспанії”, — сказав Торрес.

Уряд заперечує, що залишив Сеуту без підтримки. Цього тижня влада виділила місту 309 мільйонів євро на соціальні послуги, зокрема житло для мігрантів, а також на інфраструктуру безпеки.

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Після завершення акції в Мадриді журналіст Associated Press почув постріли та вибухи. Іспанська газета El País повідомила, що поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ для розгону натовпу.

Консервативна та ультраправа опозиція використала протести для критики уряду. Вона звинуватила уряд Санчеса у політиці поступок щодо Марокко. Водночас у деяких містах відбулися контракції проти расизму.

Через місяць після масового переходу кордону в Сеуті ситуація досі не нормалізувалася. На вулицях і пляжах залишаються мігранти, зокрема неповнолітні без супроводу, тоді як влада намагається розмістити їх, зареєструвати та повернути до Марокко тих, хто підлягає поверненню.

“Ми страждаємо і хочемо потрапити до Європи або знайти рішення просто зараз. Ми чекаємо вже місяць, але рішення немає”, — сказав марокканський мігрант Небіл Тазі Associated Press.

Наприкінці липня велика кількість мігрантів перетнула кордон із Марокко до Сеути. За повідомленнями, на території іспанського анклаву досі залишаються близько 5–8 тисяч мігрантів. Криза також знову загострила дискусії щодо міграції в Європейському Союзі.

Мігранти в Іспанії — що сталося в Сеуті

Наприкінці липня 2026 року в іспанському анклаві Сеута на півночі Африки спалахнула масштабна міграційна криза. До міста намагалися потрапити тисячі громадян Марокко: люди перепливали морські загородження, діставалися берега та долали укріплення з парканами й колючим дротом.

Мігранти також намагалися перейти кордон суходолом. Прикордонники не могли зупинити великі групи людей. На фото та відео з місця подій переважно були молоді чоловіки, які перепливали до Сеути вплав, використовуючи зокрема надувні круги та човни.

Однією з можливих причин різкого збільшення потоку мігрантів медіа називали послаблення міграційного законодавства Іспанії. На початку серпня влада Сеути повідомила, що до анклаву проникли близько 70 тисяч людей. Більшість із них згодом видворили, а в місті залишилося близько 1500 мігрантів.

На кризу також відреагував американський мільярдер Ілон Маск. Він порівняв ситуацію з мігрантами в Іспанії із сюжетом блокбастера про зомбі.