Мародерство та каміння: в Сеуті почались вуличні бійки з мігрантами, — ЗМІ (відео)

Влада іспанського анклаву Сеута на півночі Африки запевнила, що депортувала 48 300 з 50 000 мігрантів, які заполонило місто протягом минулих семи днів, повідомили медіа. Тим часом у мережі показали кадри бійок місцевих жителів з нелегальними прибульцями з Марокко. Крім того, на інших відео нелегали кидають камінням у машини поліції. Що відбувається в Іспанії, у якій раптом почалась міграційна криза?

У Сеуті зафіксували вуличні заворушення під час напливу мігрантів, ідеться у повідомленні медіа Enagenda, яке опублікувало підбірку кадрів з місця подій. Стверджується, що були напади на місцеві підприємства, спроби пробратись в будинки, пошкоджували машини, нападали на правоохоронців, які намагались стежити за порядком на вулицях. Фокус зібрав інформацію про поточну ситуацію в іспанському місті та міжнародну ситуацію, яка склалась через кризу з мігрантами.

Місцеві жителі поскаржились, що їх "покинули перед початком вторгнення", ідеться у повідомленні видання El Periódico de España. Люди розповіли, що бояться виходити на вулицю, позачиняли домівки та магазини: їх лякає сміх чужинців, які заполонили вулиці.

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"Вони проходять повз і сміються, коли ми розмовляємо. Саме цього вони й хочуть — налякати нас. Нам довелося закритися. Ти не знаєш, чи можуть вони щось з тобою зробити. Ми боїмося", — навело медіа слова жителів Сеути.

Мігранти прибули у Сеуту з порожніми руками: все, що вони мають, — це мокрий одяг, і не мають ні грошей, ні їжі, заявили мешканці іспанського міста на півночі Африки. Люди спали на вулиці та лавах, мились у фонтанах, а магазини не працюють через страх пограбування та дефіцит харчів. Складна ситуація також склалась у лікарні, оскільки медики не могли впоратись з великою кількістю нових пацієнтів. У муніципальному медзакладі назвали події "жахливими" і розповіли про "перевантаження, бо лавини людей безперервно прибувають, цілі сім'ї, діти та вагітні жінки, вони приходять групами по десять осіб".

"Це як апокаліпсис. Хвилі людей всюди. Можна бачити скільки завгодно людей, що блукають", — поділився враженнями власник місцевого підприємства, який працює за 800 м від переходу в Марокко.

Мігранти в Іспанії — деталі

Тим часом влада Іспанії повідомила, що контролює ситуацію та вже впоралась за напливом нелегальних мігрантів. Згідно з даними уряду, депортували або мирно повернули 47 тис. осіб: тобто залишилось відшукати ще близько 3 тис. Крім того, міністр закордонних справ Хосе Мануель Аольварес заявив, що сталась плутанина щодо Шенгенської зони та Італії. Зі слів посадовця, насправді Італія запровадила додаткові перевірки в аеропортах та портах і що Шенген "абсолютно гарантований".

Зазначимо, Фокус писав про мігрантів в Іспанії, які пробрались в анклав Сеута на півночі Африки. 31 липня з'явилось повідомлення про те, що Італія вирішила вийти з Шенгену через загрозу нелегальних мігрантів. Тим часом медіа показали відео з натовпом, який штурмував берегові укріплення Сеути, щоб пробратись на іспанську територію. Серед можливих причин цієї кризи — особливе рішення Верховного Суду про ускладнену процедуру депортації, або провокації злочинних угрупувань, чи бездіяльність влади Марокко, пояснили іспанські аналітики.

Нагадуємо, 31 липня у мережі з'явився коментар американського мільярдера Ілона Маска, який висміяв та розкритикував наплив мігрантів в Іспанію.