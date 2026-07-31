Мародерство и камни: в Сеуте начались уличные потасовки с мигрантами, — СМИ (видео)

Власти испанского анклава Сеута на севере Африки заверили, что депортировали 48 300 из 50 000 мигрантов, заполонивших город в течение прошлых семи дней, сообщили медиа. Тем временем в сети показали кадры драк местных жителей с нелегальными пришельцами из Марокко. Кроме того, на других видео нелегалы бросают камни в машины полиции. Что происходит в Испании, в которой внезапно начался миграционный кризис?

В Сеуте зафиксировали уличные беспорядки во время наплыва мигрантов, говорится в сообщении медиа Enagenda, опубликовавшем подборку кадров с места событий. Утверждается, что были нападения на местные предприятия, попытки проникнуть в дома, повреждали машины, нападали на правоохранителей, пытавшихся следить за порядком на улицах. Фокус собрал информацию о текущей ситуации в испанском городе и международной ситуации, которая сложилась из-за кризиса с мигрантами.

Местные жители пожаловались, что их "оставили перед началом вторжения", говорится в сообщении издания El Periódico de España. Люди рассказали, что боятся выходить на улицу, позакрывали дома и магазины: их пугает смех чужестранцев, которые заполонили улицы.

Відео дня

"Они проходят мимо и смеются, когда мы разговариваем. Именно этого они и хотят — испугать нас. Нам пришлось закрыться. Ты не знаешь, могут ли они что-то с тобой сделать. Мы боимся", — привело медиа слова жителей Сеуты.

Мигранты прибыли в Сеуту с пустыми руками: все, что у них есть, — это мокрая одежда, и нет ни денег, ни еды, заявили жители испанского города на севере Африки. Люди спали на улице и скамьях, мылись в фонтанах, а магазины не работают из-за страха ограбления и дефицита пищи. Сложная ситуация также сложилась в больнице, поскольку медики не справились с большим количеством новых пациентов. В муниципальном медучреждении назвали события "ужасными" и рассказали о "перегрузках, потому что лавины людей непрерывно прибывают, целые семьи, дети и беременные женщины, они приходят группами по десять человек".

"Это как апокалипсис. Волны людей повсюду. Можно видеть сколько угодно блуждающих людей", — поделился впечатлениями владелец местного предприятия, работающий в 800 м от перехода в Марокко.

Мигранты в Испании — детали

Между тем власти Испании сообщили, что контролируют ситуацию и уже справились по наплыву нелегальных мигрантов. Согласно данным правительства, депортировали или мирно вернули 47 тыс. человек: есть осталось отыскать еще около 3 тыс. Кроме того, министр иностранных дел Хосе Мануэль Аольварес заявил, что произошла путаница в отношении Шенгенской зоны и Италии. По словам чиновника, на самом деле Италия ввела дополнительные проверки в аэропортах и портах и что Шенген "совершенно гарантирован".

Отметим, Фокус писал о мигрантах в Испании, пробравшихся в анклав Сеута на севере Африки. 31 июля появилось сообщение о том, что Италия решила выйти из Шенгена из-за угрозы нелегальных мигрантов. Тем временем медиа показали видео с толпой, которая штурмовала береговые укрепления Сеуты, чтобы пробраться на испанскую территорию. Среди возможных причин этого кризиса – особое решение Верховного Суда об усложненной процедуре депортации, или провокации преступных группировок, или бездействие властей Марокко, пояснили испанские аналитики.

Напомним, 31 июля в сети появился комментарий американского миллиардера Илона Маска, который высмеял и раскритиковал наплыв мигрантов в Испанию.