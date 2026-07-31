Нашествие мигрантов в Испании: Маск высмеял беженцев и сравнил их с зомби (видео)
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на кризис с мигрантами в Испании, штурмующими береговые укрепления, переплыв Гибралтар. Миллиардер увидел видео с людьми на берегу и опубликовал фрагмент известного фильма, несколько похожего на события на испанской территории. Сообщение Маска набрала 250 тысяч лайков.
Сообщение с критикой и насмешкой проблем Испании с мигрантами утром 31 июля появилось в аккаунте Маска в соцсети X. Миллиардер провел аналогию с сюжетом фильма "Всемирная война Z", которому зомби штурмовали десятиметровую стену в Израиле, чтобы добраться до людей. По мнению Маска, эти кадры перекликаются с событиями в Европе.
Сообщение миллиардера в X состоит из одной фразы, в которой кризис с мигрантами называется "безумием", а под ней — фрагмент фильма.
"Вау, ситуация в Испании выглядит безумной!" – написал Илон Маск.
В следующих двух сообщениях миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа опубликовал шокирующее видео с беженцами из Марокко, которые выбрались на берег и бегут к изгороди, чтобы проникнуть в глубь страны.
"Шучу, это настоящие кадры..." — саркастически добавил Маск.
После этого появилось еще одно сообщение: репост фото стены на границе США и Мексики и комментарий, что "[такими же] были США при Байдене".
Сообщение Илона Маска о кризисе с мигрантами в Испании набрал в соцсети X 11 млн просмотров, 240 тыс. понравившихся и 11 тыс. комментариев. Большинство комментаторов поддерживают миллиардера и высмеивают людей, пытающихся проникнуть в Европу.
Мигранты в Испании — детали
Утром 31 июля появилась информация от мэра города Сеута Хуана Хесуса Виваса (Juan Jesús Vivas). По словам мэра, в течение нескольких дней на территорию Испании проникло ориентировочно 60 тыс. нелегальных мигрантов, при этом утонуло около 40 человек.
Отметим, Фокус писал о кризисе с мигрантами в Испании. В медиа и сети появились кадры побережья возле города-анклава Сеуту, на который пытаются выбраться граждане Марокко, переплыв Гибралтарский пролив. Указывается, что люди плывут на лодках, катерах, кораблях и видели даже надувные круги и дельтапланы.
В материалах испанских СМИ отмечается, что возможная причина нашествия мигрантов в Испании – это недавнее решение Верховного Суда об усложнении процесса депортации. До этого решения нелегалов депортировали по упрощенной процедуре сразу после задержания, а теперь этот процесс может занять несколько месяцев. В то же время, местный общественный активист заявил, что прибывшие не знают об этом решении, и поэтому причина нашествия точно не известна. Примерные данные о количестве мигрантов из Марокко еще 30 июля были неизвестны: говорили о 10 тыс. или больше.
Напоминаем, весной появилось исследование о количестве беженцев, депортированных из Европы : медиа назвали страны, которые оказались на первом месте.