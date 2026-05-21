Европа усилила депортацию иммигрантов: какие страны высылают больше всего людей

Некоторые страны ЕС начали вводить жесткую миграционную политику. Об этом свидетельствует количество приказов о депортации.

В частности, больше всего иммигрантов из своих стран выслали Германия, Франция и Швеция. Об этом сообщает Euronews, со ссылкой на новые данные Евростата, которые показывают среднесрочную тенденцию, а не временный поворот.

В статистике говорится, что с 2022 года количество новых мигрантов, которые попадали в страны ЕС, постоянно уменьшалось — с 5,4 миллиона до 4,5 миллиона в 2024 году.

Также количество в 2025 году сократилось количество искателей убежища, которые получили статус защиты, достигнув 361 000, а это самый низкий уровень с 2019 года.

Также СМИ отмечает, что в странах ЕС возросло количество приказов о депортации. В 2025 году оно выросло до почти полмиллиона, что является самым высоким показателем с 2019 года.

Несмотря на то, что фактически возвращается лишь небольшая часть иммигрантов, высылки в 2025 году 155 тысяч человек были крупнейшими с 2020 года.

Какие страны ЕС выслали больше всего мигрантов

В частности, в 2025 году мигранты из Турции стали наиболее депортированной группой — более 13 000 тысяч человек, на втором месте иммигранты из Грузии — 10 475 тысяч человек, а на третьем сирийцы — 8 370 тысяч.

Также стало известно, что Германия больше всего выслала людей, в общем — почти 30 000 тысяч, далее в списке идут Франция — 15 000 тысяч и Швеция с более 11 000 тысяч.

Что касается приказов о депортации, Франция выдала сравнительно гораздо больше, чем Германия (138 000 против 55 000 в 2025 году).

Испания также выдала 54 000 таких приказов, за ней следуют Нидерланды с показателем 32 000.

Напомним, что Украина стала страной с самым высоким чистым миграционным приростом в мире в 2025 году. За год показатель вырос на 4,4% населения, что связывают с возвращением украинских беженцев. Об этом говорится в данных Всемирного банка и ООН.

Также аналитики предупреждали, что после завершения войны за рубежом могут остаться миллионы украинских беженцев. По оценкам Центра экономической стратегии, в Украину могут не вернуться от 2,1 млн до 3 млн граждан, а потери для экономики в худшем сценарии могут достичь почти 10% ВВП.