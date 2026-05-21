1,7 млн беженцев вернулись домой: Украина показала самый большой прирост по этому фактору в мире, — Business Insider

Украина стала страной с самым высоким чистым миграционным приростом в мире в 2025 году. За год показатель вырос на 4,4% населения, что связывают с возвращением украинских беженцев.

Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на данные Всемирного банка и ООН.

По оценкам журналистов, в течение года в Украину вернулись около 1,7 млн человек. Население страны сейчас оценивается примерно в 39 млн человек.

Международная организация по миграции сообщала, что возвращение людей, перемещенных из-за российско-украинской войны, стало одним из главных факторов такого миграционного прироста. Украина возглавила мировой рейтинг по этому показателю.

Для сравнения, второе место занял Оман с приростом на уровне 2,1% населения, а третье — Сирия, где после падения режима Башара Асада домой вернулись сотни тысяч людей. В страны с наибольшим притоком мигрантов также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Канада.

В то же время среди стран с наибольшим оттоком населения оказались Иордания, Тонга, Черногория, Непал и Польша. В большинстве случаев люди выезжали из-за экономических трудностей, поиска работы и лучших условий жизни.

Business Insider отмечает, что в странах Балтии и Восточной Европы на статистику также повлияло возвращение украинских беженцев домой. В частности, в Эстонии количество украинцев, которые остались в стране, существенно уменьшилось по сравнению с началом полномасштабной войны.

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что после завершения войны за рубежом могут остаться миллионы украинских беженцев. По оценкам Центра экономической стратегии, в Украину могут не вернуться от 2,1 млн до 3 млн граждан, а потери для экономики в худшем сценарии могут достичь почти 10% ВВП.

Ранее в Евросоюзе заявили, что после марта 2027 года могут пересмотреть правила временной защиты для украинцев. Среди вариантов, которые обсуждают в ЕС, — возможные ограничения для мужчин призывного возраста и новоприбывших беженцев, однако окончательного решения пока нет.