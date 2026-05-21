1,7 млн біженців повернулися додому: Україна показала найбільший приріст за цим фактором у світі, — Business Insider

Україна стала країною з найвищим чистим міграційним приростом у світі у 2025 році. За рік показник зріс на 4,4% населення, що пов’язують із поверненням українських біженців.

Про це повідомило видання Business Insider з посиланням на дані Світового банку та ООН.

За оцінками журналістів, протягом року до України повернулися близько 1,7 млн людей. Населення країни наразі оцінюють приблизно у 39 млн осіб.

Міжнародна організація з міграції повідомляла, що повернення людей, переміщених через російсько-українську війну, стало одним із головних факторів такого міграційного приросту. Україна очолила світовий рейтинг за цим показником.

Для порівняння, друге місце посів Оман із приростом на рівні 2,1% населення, а третє — Сирія, де після падіння режиму Башара Асада додому повернулися сотні тисяч людей. До країн із найбільшим припливом мігрантів також увійшли Об’єднані Арабські Емірати, Катар і Канада.

Водночас серед країн із найбільшим відтоком населення опинилися Йорданія, Тонга, Чорногорія, Непал і Польща. У більшості випадків люди виїжджали через економічні труднощі, пошук роботи та кращих умов життя.

Business Insider зазначає, що в країнах Балтії та Східної Європи на статистику також вплинуло повернення українських біженців додому. Зокрема, в Естонії кількість українців, які залишилися в країні, суттєво зменшилася порівняно з початком повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше аналітики попереджали, що після завершення війни за кордоном можуть залишитися мільйони українських біженців. За оцінками Центру економічної стратегії, до України можуть не повернутися від 2,1 млн до 3 млн громадян, а втрати для економіки у найгіршому сценарії можуть сягнути майже 10% ВВП.

Раніше в Євросоюзі заявили, що після березня 2027 року можуть переглянути правила тимчасового захисту для українців. Серед варіантів, які обговорюють у ЄС, — можливі обмеження для чоловіків призовного віку та новоприбулих біженців, однак остаточного рішення поки немає.