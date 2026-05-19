"Не зовсім логічно виглядає": хто з українців може втратити тимчасовий захист у ЄС у 2027

У Європейському Союзі розглядають зміни правил для біженців з України. Серед варіантів, які наразі розглядаються, йдеться про скасування тимчасового захисту для чоловіків призовного віку, які перебувають на території ЄС.

Про це в інтерв'ю DW заявила спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоханссон.

"Не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов’язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, лише перетинають кордон — можливо, навіть нелегально — одразу отримують тимчасовий захист", — заявила Йоханссон.

За її словами, поки Європа надає військову допомогу українцям, паралельно дозволяючи чоловікам призовного віку залишатися в країні, це виглядає як "суперечливий сигнал".

Водночас остаточного рішення щодо майбутнього статусу біженців ще не було ухвалено. Наразі розглядаються різноманітні варіанти: дискусії тривають.

Відео дня

Також вона додала, що якщо будь-які обмеження будуть введені, то "вони будуть незначними".

Окремо стало відомо, що обмеження можуть торкнутися новоприбулих біженців та українців, які зареєстровані в так званих "безпечних" регіонах, однак наразі невідомо, про які саме регіони йдеться.

Раніше речник Європейської комісії Маркус Ламмерт пояснив, що зміни до правил можуть торкнутися мільйонів українських громадян у ЄС. За даними ЗМІ, Єврокомісія розглядає різні сценарії після закінчення терміну дії механізму в березні 2027 року. Серед можливих варіантів – як чергове продовження тимчасового захисту, так і його повне скасування.

Нагадаємо, що у ЄС понад 1,4 млн українських чоловіків у віці від 18 до 64 мають тимчасовий захист.

Повернення українських чоловіків: що відомо

14 квітня канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Про це він заявив під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС.

Також тоді Володимир Зеленський різко висловився про повернення чоловіків з-за кордону. Глава держави погодився із словами канцлера Фрідріха Мерца, який заявив, що українські чоловіки призовного віку мають допомагати своїй країні. Володимир Зеленський заявив, що профільні служби обох країн мають займатися поверненням українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.