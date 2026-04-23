Найбільше в Німеччині: у ЄС понад 1,4 млн чоловіків 18–64 мають тимчасовий захист, — ЗМІ

Найбільше українських чоловіків віком від 18 до 64 років, які мають статус тимчасового захисту, перебуває у Німеччині. Мова йде про 312,2 тисячі осіб.

На другому місці знаходиться Польща, де побуває 153,2 тисячі українців чоловічої статі, а на третьому — Чехія, де проживає 129,3 тисячі громадян України. Загалом за кордоном зі статусом тимчасового захисту є 1 млн 42 тисячі українських чоловіків віком від 18 до 64 років. Про це пише видання "Слово і діло", яке зібрало дані і щодо інших країн, де чоловіки-українці мають тимчасовий захист.

У повідомленні йдеться, що на четвертому і п'ятому місцях у цьому рейтингу – Румунія та Іспанія (71,1 і 63,5 тисячі) чоловіків відповідно. Також у першій десятці – Нідерланди, Словаччина, Ірландія, Норвегія, які не є членами ЄС, Болгарія. Там живе від 24,9 до 35,8 тисячі українських чоловіків.

Відео дня

"Станом на лютий поточного року у 27 країнах ЄС, за даними Eurostat, перебували близько 1 млн 42 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 64 років. Це на 15,6% більше, ніж було у лютому 2025 року", — наводить статистику видання.

Українці за кордоном: статистика

Доволі багато українців-чоловіків проживає у Бельгії, Австрії та Фінляндії — 22,4 тисячі, 20,7 тисячі і 20,1 тисячі. А також у Швейцарії, що не є членом ЄС, Швеції, Португалії, Данії, Франції, Італії, Литві, Латвії – від 10,3 до 16 тисяч чоловіків з України.

Статистика фіксує, що більше українських чоловіків стало з лютого 2025 року. Саме тоді, коли були послаблені правила виїзду для деяких категорій українців.

"Майже у всіх вищезгаданих країнах (крім Франції і Латвії) кількість чоловіків, які приїхали з України і отримали тимчасовий захист, зросла з лютого 2025 року до лютого 2026-го (найменше – на 4%, найбільше – на 45%)", — наголошують автори публікації.

Але найменше українських чоловіків з тимчасовим захистом проживають у таких країнах: Естонія, Угорщина, Греція, Хорватія, Кіпр, Словенія, Люксембург, Мальта та Ліхтенштейн, що не є членом ЄС.

Повернення українських чоловіків: що відомо

14 квітня канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Про це він заявив під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС.

Також тоді Володимир Зеленський різко висловився про повернення чоловіків з-за кордону. Глава держави погодився із словами канцлера Фрідріха Мерца, який заявив, що українські чоловіки призовного віку мають допомагати своїй країні. Володимир Зеленський заявив, що профільні служби обох країн мають займатися поверненням українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.