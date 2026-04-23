Больше всего в Германии: в ЕС более 1,4 млн мужчин 18-64 имеют временную защиту, — СМИ

Больше всего украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет, которые имеют статут временной защиты, находится в Германии. Речь идет о 312,2 тысячи человек.

На втором месте находится Польша, где побывает 153,2 тысячи украинцев мужского пола, а на третьем — Чехия, где проживает 129,3 тысячи граждан Украины. Всего за границей со статусом временной защиты есть 1 млн 42 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Об этом пишет издание "Слово и дело", которое собрало данные и по другим странам, где мужчины-украинцы имеют временную защиту.

В сообщении говорится, что на четвертом и пятом местах в этом рейтинге — Румыния и Испания (71,1 и 63,5 тысячи) мужчин соответственно. Также в первой десятке — Нидерланды, Словакия, Ирландия, Норвегия, которые не являются членами ЕС, Болгария. Там живет от 24,9 до 35,8 тысячи украинских мужчин.

"По состоянию на февраль текущего года в 27 странах ЕС, по данным Eurostat, находились около 1 млн 42 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Это на 15,6% больше, чем было в феврале 2025 года", — приводит статистику издание.

Украинцы за границей: статистика

Довольно много украинцев-мужчин проживает в Бельгии, Австрии и Финляндии — 22,4 тысячи, 20,7 тысячи и 20,1 тысячи. А также в Швейцарии, не являющейся членом ЕС, Швеции, Португалии, Дании, Франции, Италии, Литве, Латвии — от 10,3 до 16 тысяч мужчин из Украины.

Статистика фиксирует, что больше украинских мужчин стало с февраля 2025 года. Именно тогда, когда были ослаблены правила выезда для некоторых категорий украинцев.

"Почти во всех вышеупомянутых странах (кроме Франции и Латвии) количество мужчин, которые приехали из Украины и получили временную защиту, выросло с февраля 2025 года до февраля 2026-го (меньше всего — на 4%, больше всего — на 45%)", — отмечают авторы публикации.

Но меньше всего украинских мужчин с временной защитой проживают в таких странах: Эстония, Венгрия, Греция, Хорватия, Кипр, Словения, Люксембург, Мальта и Лихтенштейн, не являющиеся членами ЕС.

Возвращение украинских мужчин: что известно

14 апреля канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, которые ищут убежища в ЕС.

Также тогда Владимир Зеленский резко высказался о возвращении мужчин из-за границы. Глава государства согласился со словами канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны помогать своей стране. Владимир Зеленский заявил, что профильные службы обеих стран должны заниматься возвращением украинских мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу.