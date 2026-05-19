"Не совсем логично выглядит": кто из украинцев может потерять временную защиту в ЕС в 2027 году

В Европейском Союзе рассматривают изменения правил для беженцев из Украины. Среди вариантов, которые сейчас рассматриваются, речь идет об отмене временной защиты для мужчин призывного возраста, которые находятся на территории ЕС.

Об этом в интервью DW заявила специальный представитель по вопросам украинцев в ЕС Ильва Йоханссон.

"Не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, только пересекают границу — возможно, даже нелегально — сразу получают временную защиту", — заявила Йоханссон.

По ее словам, пока Европа оказывает военную помощь украинцам, параллельно позволяя мужчинам призывного возраста оставаться в стране, это выглядит как "противоречивый сигнал".

В то же время окончательное решение относительно будущего статуса беженцев еще не было принято. Сейчас рассматриваются различные варианты: дискуссии продолжаются.

Также она добавила, что если какие-либо ограничения будут введены, то "они будут незначительными".

Отдельно стало известно, что ограничения могут коснуться новоприбывших беженцев и украинцев, которые зарегистрированы в так называемых "безопасных" регионах, однако пока неизвестно, о каких именно регионах идет речь.

Ранее представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт объяснил, что изменения в правила могут коснуться миллионов украинских граждан в ЕС. По данным СМИ, Еврокомиссия рассматривает различные сценарии после окончания срока действия механизма в марте 2027 года. Среди возможных вариантов — как очередное продление временной защиты, так и ее полная отмена.

Напомним, что в ЕС более 1,4 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 имеют временную защиту.

Возвращение украинских мужчин: что известно

14 апреля канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, которые ищут убежища в ЕС.

Также тогда Владимир Зеленский резко высказался о возвращении мужчин из-за границы. Глава государства согласился со словами канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны помогать своей стране. Владимир Зеленский заявил, что профильные службы обеих стран должны заниматься возвращением украинских мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу.