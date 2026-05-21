Європа посилила депортацію іммігрантів: які країни висилають найбільше людей

Деякі країни ЄС почали запроваджувати жорстку міграційну політику. Про це свідчить кількість наказів про депортацію.

Зокрема, найбільше іммігрантів зі своїх країн вислали Німеччина, Франція та Швеція. Про це повідомляє Euronews, з посиланням на нові дані Євростату, які показують середньострокову тенденцію, а не тимчасовий поворот.

У статистиці йдеться, що з 2022 року кількість нових мігрантів, які потрапляли до країн ЄС, постійно зменшувалася — з 5,4 мільйона до 4,5 мільйона у 2024 році.

Також кількість у 2025 році скоротилася кількість шукачів притулку, які отримали статус захисту, досягнувши 361 000, а це є найнижчий рівень з 2019 року.

Також ЗМІ наголошує, що у країнах ЄС зросла кількість наказів про депортацію. У 2025 році вона зросла до майже півмільйона, що є найвищим показником з 2019 року.

Попри те, що фактично повертається лише невелика частина іммігрантів, висилки у 2025 році 155 тисяч осіб були найбільшими з 2020 року.

Які країни ЄС вислали найбільше мігрантів

Зокрема, у 2025 році мігранти з Туреччини стали найбільш депортованою групою — понад 13 000 тисяч осіб, на другому місці іммігранти з Грузії — 10 475 тисяч осіб, а на третьому сирійці — 8 370 тисяч.

Також стало відомо, що Німеччина найбільше вислала людей, загалом – майже 30 000 тисяч, далі у списку йдуть Франція — 15 000 тисяч та Швеція з понад 11 000 тисяч.

Що стосується наказів про депортацію, Франція видала порівняно набагато більше, ніж Німеччина (138 000 проти 55 000 у 2025 році).

Іспанія також видала 54 000 таких наказів, за нею йдуть Нідерланди з показником 32 000.

Нагадаємо, що Україна стала країною з найвищим чистим міграційним приростом у світі у 2025 році. За рік показник зріс на 4,4% населення, що пов’язують із поверненням українських біженців. Про це йдеться у даних Світового банку та ООН.

Також аналітики попереджали, що після завершення війни за кордоном можуть залишитися мільйони українських біженців. За оцінками Центру економічної стратегії, до України можуть не повернутися від 2,1 млн до 3 млн громадян, а втрати для економіки у найгіршому сценарії можуть сягнути майже 10% ВВП.