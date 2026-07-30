10 тысяч нелегалов: Испания "тонет" в потоке мигрантов из Марокко, плывущих через Гибралтар (видео)

В городе-анклаве Сеута в Испании объявили режим чрезвычайной ситуации из-за тысяч мигрантов, прибывающих из Марокко, сообщили СМИ. На видео с побережья — толпа, состоящая преимущественно из мужчин, которые рвутся через бетонные стены и колючую проволоку, чтобы ступить на испанскую землю. Что происходит на берегу Средиземного моря и почему мигранты стремятся оказаться именно в Сеуте, а не в других населенных пунктах, до которых плыть гораздо ближе?

За последнюю неделю в Сеуте погибли четверо мигрантов, пытавшихся выйти на берег, сообщило испанское СМИ Antena3. Между тем в течение июля на территорию Испании проникли несколько тысяч граждан Марокко. Эти люди надеются воспользоваться новым решением властей, согласно которому их не будут депортировать сразу, а запустят полную процедуру, длящуюся месяцами, сообщили журналисты. На видео с места событий — потоки людей, устремляющихся мимо ограждений, чтобы проникнуть вглубь города. Видно, что на берегу установлены колючая проволока и бетонные заборы, но эти препятствия разрушаются или преодолеваются каким-либо иным способом.

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СМИ сообщили, что в день, когда произошла трагедия с четырьмя мигрантами, на берег высадилось около 200 человек. На пути в Испанию они пересекли пролив с двумя опасными течениями. Некоторые плыли на лодках, а другие добирались до берега даже на надувных кругах или дельтаплане.

"Власти Сеуты считают, что недавнее решение Верховного суда, запрещающее депортацию мигрантов на морской границе, ухудшило ситуацию на южной границе. Хотя власти еще не обнародовали официальных данных, источники в полиции указывают на то, что количество незаконных въездов, возможно, уже превысило 10 000", — говорится в статье.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов, пояснили СМИ. В частности, не хватает мест во Временном центре содержания иммигрантов, а также возникают проблемы с вновь прибывшими детьми. Кроме того, поступают сообщения о 60 погибших, тела которых обнаружили в море. Между тем Министерство внутренних дел Испании не смогло назвать журналистам точное количество людей, прибывших на европейские берега.

"За последние дни более 1500 мигрантов, включая взрослых и несовершеннолетних, прибыли в Сеуту по морю", — привело издание Courant слова главы правительства Сеуты.

Проблема с мигрантами — расстояние от Марокко до Сеута в Испании Фото: Google Maps

Большинство мигрантов, заполонивших побережье испанского города, — это граждане Марокко, но также есть определенное количество алжирцев, проживающих в этой африканской стране, поясняется в статье. Courant также упомянуло о решении Верховного суда в отношении нелегалов, задержанных в море или на берегу, однако отмечается, что непонятно, почему из-за него в Европу устремилось такое количество людей. При этом упоминается кризис 2021 года, когда из Марокко внезапно прибыло 8 тыс. беженцев из-за ослабления пограничного контроля.

"Неизвестно, что побудило столько мигрантов добраться до этого небольшого испанского региона. Некоторые активисты сомневаются в том, что именно это решение стало причиной роста числа случаев. Большинство марокканцев не знали о таких судебных решениях", — говорится в статье.

Проблема с мигрантами — что происходит в Испании

В сети можно найти решение суда, которое вызвало наплыв мигрантов в Испанию. Решение было опубликовано 8 июля. В нем говорится, что нелегалы, добравшиеся до анклавов Сеута и Мелильи, не будут оперативно депортированы обратно в Марокко. Вместо этого испанские власти должны запустить ряд процедур: предоставить адвоката, принять заявление о предоставлении убежища, рассмотреть заявление и принять решение, а это занимает время, которое мигранты проведут вдали от дома. Неясно, как будут осуществляться такие действия в отношении толпы, из которой не всех задержат, а часть прорвётся в город и дальше вглубь Испании.

Отметим, что в мае СМИ сообщали об усилении депортации мигрантов из Европы. Выяснилось, что одним из лидеров по количеству депортированных мигрантов является Германия — 30 тыс. человек. Между тем Испания выдала 54 тыс. таких распоряжений.

Напоминаем, что в апреле в Украине разразился скандал из-за возможного появления мигрантов, которые якобы станут конкурентами за рабочие места.