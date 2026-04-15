Мигранты вместо украинцев: спасет ли экономику и демографию такой сценарий

Миллионы украинцев за границей и дефицит рабочих рук формируют новую реальность для страны. В ответ звучит идея — Украину придется "донаселить" мигрантами. Фокус разбирался, что не так с этим сценарием и способен ли он изменить демографическую ситуацию.

Украина вошла в фазу глубокого демографического кризиса, который определяет ее экономическое будущее. Война лишь ускорила процессы, длившиеся десятилетиями: население стремительно сокращается, рынок труда теряет людей, а страна оказывается перед сложным выбором — либо менять политику, либо открываться для массовой иммиграции. Фокус разбирался, могут ли мигранты стать решением и почему это не так просто.

Страна, которая стремительно теряет людей

По оценкам демографов, Украина ежегодно теряет сотни тысяч людей даже без учета войны. Но после 2022 года масштабы падения стали беспрецедентными.

Демограф Александр Гладун оценивает, что с начала полномасштабного вторжения страну покинули около 6 миллионов человек. При этом большинство из них — женщины (примерно 57%), что напрямую бьет по будущей рождаемости.

Відео дня

В то же время проблема не только в войне. Еще до 2022 года более 1,5 млн украинцев уже имели постоянное проживание в странах ЕС — то есть отток населения был системным.

По оценкам директора Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Эллы Либановой, сейчас на подконтрольной территории Украины проживает около 29-30 миллионов человек, однако точно определить эту цифру во время войны невозможно.

В сумме это формирует критическую тенденцию: страна теряет не только людей, но и экономически активное население — тех, кто работает, платит налоги и рожает детей.

Именно на этом фоне и возникает вопрос: можно ли компенсировать эти потери за счет внешней миграции. И оказывается, что Украине, чтобы компенсировать потери населения, придется ежегодно привлекать до 300 тысяч трудовых мигрантов.

300 тысяч мигрантов в год: реально ли это вообще реально

Такую оценку озвучивает эксперт по миграционной политике Василий Воскобойник. Логика проста: еще до войны страна ежегодно теряла сотни тысяч людей из-за превышения смертности над рождаемостью, а теперь этот разрыв только увеличился.

Фактически речь идет не о развитии, а о попытке хотя бы удержать текущий уровень населения. Но даже эта цифра выглядит скорее теоретической.

Воскобойник отмечает, что даже в условиях активной политики привлечения иностранцев Украина вряд ли сможет конкурировать с более состоятельными странами, такими как Польша или Германия, где уровень зарплат и социальных гарантий значительно выше.

Статистика также подтверждает ограниченные возможности: если до войны ежегодно выдавали более 20 тысяч разрешений на трудоустройство иностранцев, то сейчас — менее 10 тысяч. По оценкам эксперта, в ближайшие годы можно рассчитывать лишь на десятки тысяч работников из-за рубежа, а не на сотни тысяч.

Вместе с тем другие специалисты подчеркивают: без трудовых мигрантов Украине не обойтись, особенно в контексте послевоенного восстановления.

Элла Либанова признает: идея массового привлечения мигрантов не является желательной, однако в нынешних условиях она становится фактически неизбежной. Уже сегодня, несмотря на наличие безработицы, в Украине существует неудовлетворенный спрос на рабочую силу.

По ее словам, после завершения войны потребность в работниках только возрастет. Масштабное восстановление страны потребует значительного количества рабочих рук — прежде всего в строительстве и инфраструктурных проектах.

Впрочем, стратегический вызов шире: речь идет не только о привлечении иностранцев, но и о возвращении украинцев, выехавших за границу, и создании условий для развития высокотехнологичной экономики. Без этого даже массовая иммиграция не станет полноценным решением демографического кризиса.

Демография, которая работает против экономики

Проблема выходит далеко за пределы статистики. Она уже напрямую бьет по экономике. Как объясняет демограф Александр Гладун, ключевой риск — не только сокращение населения, а изменение его структуры. Доля пожилых людей растет, а нагрузка на трудоспособное население увеличивается.

При этом даже резкий рост рождаемости не даст быстрого эффекта. По его словам, демографические изменения ощущаются лишь через 20-30 лет, то есть это "игра в долгую".

И именно поэтому дефицит рабочей силы — это не временная проблема, а новая реальность для Украины.

В свою очередь, Либанова подчеркивает: речь идет не просто о сокращении населения, а об изменении его структуры. Страна быстро стареет, а доля трудоспособных граждан уменьшается — и это означает, что экономическая нагрузка будет только расти.

По ее словам, Украина теряет прежде всего молодежь и женщин с детьми, что напрямую снижает потенциал рождаемости. Даже если война завершится в ближайшее время, демографические последствия останутся на десятилетия.

В то же время эксперты отмечают: быстрого восстановления рождаемости ожидать не стоит — это глобальная тенденция, характерная даже для развитых стран.

Бедность как катализатор оттока

Еще один критический фактор, который усиливает миграцию, — уровень жизни. Элла Либанова прямо говорит: бедность в Украине во время войны существенно выросла.

"Бедности стало больше... теперь мы говорим о 30%", — отмечает она.

Это означает, что почти треть населения живет за чертой или близко к ней. И именно это, по логике экспертов, становится одним из главных драйверов выезда. Люди уезжают не только от войны, но и от отсутствия экономических перспектив.

В исследовании Центра экономической стратегии подчеркивается: украинцы за рубежом быстро интегрируются — находят работу, адаптируются, повышают доходы. А это означает простую вещь: с каждым годом шанс их возвращения уменьшается.

В то же время вопрос не только в количестве мигрантов, но и в том, кто именно готов ехать в Украину.

По словам Либановой, страна вряд ли станет привлекательной для тех, кто ориентируется на социальные выплаты. Зато речь может идти о людях из более бедных стран, которые готовы работать.

Прежде всего это касается рабочих профессий — в частности строительства. В то же время не исключено, что в Украину могут приезжать и квалифицированные специалисты, если появятся возможности для быстрой профессиональной реализации.

Почему мигранты не решат проблему

На первый взгляд, ответ очевиден — если не хватает людей, их надо "дозавезти". Отсюда и берутся темы о мигрантах из Индии и Бангладеша, которые якобы смогут помочь "поднять" экономику.

Но на практике все сложнее.

Во-первых, Украина не является конкурентной для мигрантов: зарплаты ниже, чем в ЕС, социальные гарантии слабее и все еще продолжается война.

Во-вторых, даже если предположить, что мигрантов удастся привлечь, они не решают ключевой проблемы — демографии.

Они могут закрыть вакансии, но не компенсируют ни падение рождаемости, ни старение населения, ни потерю человеческого капитала.

Ранее в комментарии Фокусу Александр Гладун обращал внимание: миграция украинцев — это не только следствие войны, а результат внутренних проблем. Люди выезжали и раньше — из-за уровня доходов, качества жизни и отсутствия возможностей. И без решения этих причин ситуация не изменится.

Фактически Украина сейчас конкурирует не за мигрантов — а за собственных граждан.

Идея с сотнями тысяч мигрантов выглядит логичной, но она не отвечает на главный вопрос.

Украина теряет людей не потому, что их физически не хватает, а потому, что они не видят здесь будущего.

Именно поэтому ключевой выбор для государства — не между "завозить или не завозить", а между: созданием условий для жизни или дальнейшей потерей населения.

Мигранты могут помочь экономике. Но спасти демографию они не способны.

И пока страна не станет местом, куда хотят возвращаться, никакие 300 тысяч новых работников в год не изменят главного — Украина продолжит терять не только население, а собственное будущее.

