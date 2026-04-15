Сокращение населения: Украине нужно завозить 300 тысяч мигрантов ежегодно, — Воскобойник

Еще два года назад правительство одобрило стратегию демографического развития до 2040 года. Среди основных трудностей, с которыми уже столкнулась Украина — массовая вынужденная миграция, низкая рождаемость, острый дефицит на рынке труда и гибель трудоспособных граждан на войне.

Это известный факт, но сейчас его использует Россия, чтобы распространять пропаганду о неизбежном демографическом коллапсе в Украине и пугать нашествием мигрантов, которые "заменят" население Украины. "Украинская правда" спросила о ситуации у главы Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, чтобы понять, насколько критична ситуация для Украины из-за стремительного падения численности населения.

О том, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы мигрантами, говорят уже давно. Обычно называют страны Азии и Африки.

Оценивая рынок труда Украины, Воскобойник говорит, что чисто математически наша страна должна привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно.

"Откуда эта цифра вообще берется? И без войны у нас ежегодно рождалось около 200-250 тысяч человек, а умирало около полумиллиона. То есть каждый год чисто демографически количество населения сокращалось на 250-300 тысяч человек. Поэтому, чтобы сохранить количество нашего населения, мы должны привлекать из-за рубежа мигрантов именно в таком количестве", — рассказывает Воскобойник.

"План "Маршалла" для Украины

Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова также говорит, что в нынешней ситуации Украина не может обойтись без трудовых мигрантов.

Либанова уверена, что после окончания активной фазы боевых действий Украина получит что-то вроде "плана Маршалла" — экономическую помощь, которую США предоставляли европейским странам после Второй мировой войны для их восстановления.

"Всемирный банк работает над этим. Честно скажу, этот план уже готов. Точно знаю, потому что я участвовала в его подготовке. То наш "план Маршалла" предусматривает очень мощный рост потребности в рабочей силе", — проинформировала она.

Либанова рассказывает, что прежде всего Украине будут нужны строители, и они приедут из стран, которые беднее Украины.

Василий Воскобойник зато не уверен, что в Украину приедет большое количество мигрантов.

"Даже если страна будет пытаться привлечь сотни тысяч людей, перед иностранцами будет стоять выбор, и они будут отдавать предпочтение более богатым странам, например, Польше или Германии, где можно заработать больше денег", — рассказывает демограф.

По его словам, перед большой войной в 2020-2021 годах Государственный центр занятости выдавал и продлевал ориентировочно 20 000-22 000 разрешений на трудоустройство ежегодно, а в 2025-м эта цифра составила более 9500.

"Поэтому, по оценкам эксперта, в ближайшие 5-10 лет реалистично ожидать приезд десятков тысяч иностранных работников. О привлечении сотен тысяч пока вообще речь не идет", — заключает Воскобойник.

В целом он думает, что если Украина будет строить современную экономику и высокотехнологичные производства, такие как military-tech, то украинскому бизнесу будут нужны не чернорабочие из бедных стран, а квалифицированные инженеры и технологи из США, Великобритании, Франции и Германии. И надо создать все возможные условия для возвращения украинских беженцев.

