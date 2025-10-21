Сколько трудовых мигрантов могут приехать в Украину: в ТПП сделали прогноз

После заявления бизнес-омбудсмена Романа Ващука о том, что работа в Украине станет для мигрантов из некоторых стран "апгрейдом в жизни", первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран спрогнозировал, сколько всего трудовых иммигрантов могут заехать в нашу страну.

Трудовых мигрантов Украина, скорее всего, будет получать из азиатских стран, сказал Михаил Непран в комментарии Telegram-каналу "Труха Украина". По его словам, это могут быть граждане как стран бывшего Советского Союза, так и юго-восточной Азии.

"Будет Чайна-таун на Борщаговке, а Турецкий квартал на Соломенке — народ уже такие страшилки рассказывал, что будут сформированы национальные анклавы. Ответ зависит от того, что мы будем строить и какая перед нами будет стоять цель", — отметил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты.

По его мнению, наибольшую заинтересованность к иммиграции в Украину могут проявить граждане бывших среднеазиатских республик СССР. При этом Михаил Непран отмечает, что вакансии неквалифицированной рабочей силы будут интересны странам, для которых "10-15 долларов — это большие деньги", а высококвалифицированные кадры вряд ли иммигрируют к нам в ближайшее время.

"Сейчас пока это теоретические разговоры, об этой теме даже никто не говорит. Я думаю, что пока не будет понимания, какую экономику мы отстраиваем, это все теоретическое гадание, но строителей сейчас нужно от 200 до 300 тысяч, то есть в пределах 500 тысяч, я думаю, до 1 миллиона если это будет, то это будет достаточно значительный приток рабочей силы", — предположил представитель Торгово-промышленной палаты.

По словам Михаила Непрана, среди мигрантов в Украине, скорее всего, не будет специалистов средней квалификации: иммигрировать могут или претенденты на низкооплачиваемые должности вроде кладовщика на складе, рабочего, подручного на строительстве или таксиста, или высококвалифицированные менеджеры высокого уровня.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук ответил на вопрос "Новини.Live" относительно мигрантов в Украине. Он заявил, что для жителей большой части мира переезд в Украину был бы "апгрейдом жизни", и каждым украинцем, который выезжает, погибает или решает, что определенная работа не для него, "создается рабочее место для человека из-за рубежа".

Народный депутат Даниил Гетманцев 29 сентября раскритиковал слова экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о необходимости открыть границы Украины для мигрантов из Непала, Вьетнама, Индии, Филиппин и Бангладеша.