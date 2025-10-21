Скільки трудових мігрантів можуть приїхати в Україну: в ТПП зробили прогноз

Після заяви бізнес-омбудсмена Романа Ващука про те, що робота в Україні стане для мігрантів з деяких країн "апгрейдом у житті", перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран спрогнозував, скільки всього трудових іммігрантів можуть заїхати до нашої країни.

Трудових мігрантів Україна, швидше за все, отримуватиме з азійських країн, сказав Михайло Непран у коментарі Telegram-каналу "Труха Україна". За його словами, це можуть бути громадяни як країн колишнього Радянського Союзу, так і південно-східної Азії.

"Буде Чайна-таун на Борщагівці, а Турецький квартал на Солом'янці — народ уже такі страшилки розповідав, що будуть сформовані національні анклави. Відповідь залежить від того, що ми будемо будувати і яка перед нами стоятиме мета", — зазначив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати.

На його думку, найбільшу зацікавленість до імміграції в Україну можуть виявити громадяни колишніх середньоазійських республік СРСР. При цьому Михайло Непран зазначає, що вакансії некваліфікованої робочої сили будуть цікаві країнам, для яких "10-15 доларів — це великі гроші", а висококваліфіковані кадри навряд чи іммігрують до нас найближчим часом.

"Зараз поки це теоретичні розмови, про цю тему навіть ніхто не говорить. Я думаю, що поки не буде розуміння, яку економіку ми відбудовуємо, це все теоретичне гадання, але будівельників зараз потрібно від 200 до 300 тисяч, тобто в межах 500 тисяч, я думаю, до 1 мільйона якщо це буде, то це буде досить значний приплив робочої сили", — припустив представник Торгово-промислової палати.

За словами Михайла Непрана, серед мігрантів в Україні, найімовірніше, не буде спеціалістів середньої кваліфікації: іммігрувати можуть або претенденти на низькооплачувані посади на кшталт комірника на складі, робітника, підручного на будівництві чи таксиста, або висококваліфіковані менеджери високого рівня.

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук відповів на питання "Новини.Live" щодо мігрантів в Україні. Він заявив, що для мешканців великої частини світу переїзд до України був би "апгрейдом життя", і кожним українцем, який виїжджає, гине чи вирішує, що певна робота не для нього, "створюється робоче місце для людини з-за кордону".

Народний депутат Данило Гетманцев 29 вересня розкритикував слова ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби про необхідність відкрити кордони України для мігрантів із Непалу, В'єтнаму, Індії, Філіппін і Бангладешу.