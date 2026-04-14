"Людей становится все меньше": в Украине клубнику скоро будут собирать непальцы и индусы, — эксперт

Украинским аграриям, которые выращивают ягоды, критически не хватает работников. Ведь отрасль ягодоводства плохо поддается механике.

Поэтому, когда сезон сбора ягод в разгаре многие украинские работники едут на заработки в Европу, где оплата их труда значительно выше. Об этом заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью Seeds

По его словам, фермеры из Украины будут закрывать дефицит рабочих рук и брать на работу работников из-за рубежа.

"40% себестоимости ягодной продукции зависит от рабочей силы. Чтобы собирать малину, нужно минимум 15-20 человек на гектар. Для голубики — это 10-12 человек, для земляники — вообще 30. Это очень трудоемкие процессы и без людей ничего сделать невозможно. Людей становится все меньше и меньше. Там, где можно хоть немножко механизировать, это делается, но не в ягодах. Здесь это почти невозможно", — говорит Баштанник.

Відео дня

По его мнению, даже увеличение оплаты труда не решит проблему полностью, а станет причиной роста себестоимости продукции.

"Как результат будем иметь тогда или дорогие продажи, или меньшую маржу производителя. Есть еще и два полноценных метода: сокращать производство, или привлекать рабочую силу из других стран. В Европе трудовые мигранты — это уже давно норма. Я думаю, что примерно так будет и в Украине, лет через 3-5 мы дойдем до этого решения уже полноценно", — заявил он.

Тарас Баштанник говорит, что это нормальная трудовая миграция, когда сегодня украинцы едут работать, к примеру, в Польшу, а на их место приезжают иностранцы.

"Мы должны создать в Украине лучшие условия, чтобы здесь или кто-то оставался, или кто-то приезжал. На поверхности есть такие традиционные для Европы страны: Индия, Непал, Бангладеш, Филиппины. Я думаю, что рабочих именно из этих стран стоит ожидать в Украине в первую очередь", — говорит Баштанник.

Напомним, что в Польше недавно вступили в действие новые нормы Трудового кодекса, которые изменили правила найма работников, в частности иностранцев. За их нарушение работодателей ждут штрафы. Главным изменением в Трудовом кодексе Польши стала безусловная прозрачность и открытость информации об оплате труда.

