"Людей стає дедалі менше": в Україні полуницю скоро будуть збирати непальці та індуси, — експерт

Українським аграріям, які вирощують ягоди, критично не вистачає працівників. Адже галузь ягідництва погано піддається механіці.

Відтак, коли сезон збирання ягід у розпалі багато українських працівників їдуть на заробітки в Європу, де оплата їх праці значно вища. Про це заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв’ю Seeds

За його словами, фермери з України будуть закривати дефіцит робочих рук та брати на роботу працівників з-за кордону.

"40% собівартості ягідної продукції залежить від робочої сили. Щоб збирати малину, потрібно щонайменше 15-20 людей на гектар. Для лохини – це 10-12 людей, для суниці – взагалі 30. Це дуже працемісткі процеси і без людей нічого зробити неможливо. Людей стає дедалі менше. Там, де можна хоч трошки механізувати, це робиться, але не в ягодах. Тут це майже неможливо", — каже Баштанник.

На його думку, навіть збільшення оплати праці не вирішить проблему повністю, а стане причиною зростання собівартості продукції.

"Як результат матимемо тоді або дорожчий продаж, або меншу маржу виробника. Є ще й два повноцінні методи: скорочувати виробництво, або залучати робочу силу з інших країн. В Європі трудові мігранти – це вже давно норма. Я думаю, що приблизно так буде і в Україні, років за 3-5 ми дійдемо до цього рішення вже повноцінно", — заявив він.

Тарас Баштанник каже, що це нормальна трудова міграція, коли сьогодні українці їдуть працювати, до прикладу, у Польщу, а на їх місце приїжджають іноземці.

"Ми повинні створити в Україні кращі умови, щоб тут або хтось залишався, або хтось приїжджав. На поверхні є такі традиційні для Європи країни: Індія, Непал, Бангладеш, Філіппіни. Я думаю, що робітників саме з цих країн варто очікувати в Україні у першу чергу", — каже Баштанник.

