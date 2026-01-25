Польща змінила правила працевлаштування: що треба знати українцям

У Польщі нещодавно вступили у дію нові норми Трудового кодексу, які змінили правила найму працівників, зокрема іноземців. За їх порушення роботодавців чекають штрафи.

Головною зміною у Трудовому кодексі Польщі стала безумовна прозорість та відкритість інформації про оплату праці. Про це "РБК-Україна" розповіла віцепрезидентка компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко.

За її словами, відтепер людина, яка пропонує роботу, зобов’язана повідомляти кандидату розмір зарплати, на яку той претендує, або її діапазон. Відомості про грошову винагороду за роботу мають бути зазначені безпосередньо в оголошенні.

У випадку, коли вакансія була надрукована без відповідної інформації, роботодавець повинен надати її кандидату щонайменше за день до обговорення умов трудового договору чи співбесіди.

Окрім того, у претендента на посаду відтепер заборонено запитувати попередній розмір зарплати на посаді чи яку він планує отримати на новому місці.

"Це правило запроваджене для того, щоб уникнути дискримінації в оплаті праці та ситуацій, коли новий рівень зарплати занижують, орієнтуючись на попередній дохід працівника", — зазначає фахівець.

Гендерна рівність та штрафи для роботодавців

Усі польські компанії, незалежно від розміру та сфери діяльності бізнесу, з цього часу зобов’язані звітувати про різницю в оплаті праці між чоловіками та жінками .

За порушення вимог за перше порушення Національна інспекція праці Польщі може накласти на роботодавця штраф до 2 тисяч злотих, тобто приблизно 23 600 грн. Повторний випадок коштуватиме порушнику вже до 5 тисяч злотих, тобто приблизно 59 000 гривень.

Робота в Польщі для українців

Станом на кінець минулого року в Польщі працювало близько 740-780 тисяч українців, що є одним із найвищих показників у Європі. Переважна більшість, майже 49% мігрантів, працюють на складах та в логістичних центрах. На другому за популярністю місці, 11%, залишаються аграрні та пов’язані з обробкою продуктів напрями. Також українці працюють у будівельній сфері. При цьому у вересні 2025 року середня заробітна плата працівників логістичної сфери складала 9 029 злотих, тобто 106,5 тис гривень.

Нагадаємо, безробітні українці можуть долучитися до суспільно корисних робіт і отримати оплату від 12 970 грн. На прифронтових територіях сума оплати може сягати 17 000 грн.

Фокус писав, що "заброньовані" українці мають отримувати мінімальну зарплату 21 970,5 грн. Такий рівень оплати потрібен, аби не втратити бронювання.