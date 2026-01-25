Польша изменила правила трудоустройства: что надо знать украинцам

В Польше недавно вступили в действие новые нормы Трудового кодекса, которые изменили правила найма работников, в частности иностранцев. За их нарушение работодателей ждут штрафы.

Главным изменением в Трудовом кодексе Польши стала безусловная прозрачность и открытость информации об оплате труда. Об этом "РБК-Украина" рассказала вице-президент компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко.

По ее словам, отныне человек, который предлагает работу, обязан сообщать кандидату размер зарплаты, на которую тот претендует, или ее диапазон. Сведения о денежном вознаграждении за работу должны быть указаны непосредственно в объявлении.

В случае, когда вакансия была напечатана без соответствующей информации, работодатель должен предоставить ее кандидату минимум за день до обсуждения условий трудового договора или собеседования.

Кроме того, у претендента на должность отныне запрещено спрашивать предыдущий размер зарплаты на должности или которую он планирует получить на новом месте.

"Это правило введено для того, чтобы избежать дискриминации в оплате труда и ситуаций, когда новый уровень зарплаты занижают, ориентируясь на предыдущий доход работника", — отмечает специалист.

Гендерное равенство и штрафы для работодателей

Все польские компании, независимо от размера и сферы деятельности бизнеса, с этого времени обязаны отчитываться о разнице в оплате труда между мужчинами и женщинами.

За нарушение требований за первое нарушение Национальная инспекция труда Польши может наложить на работодателя штраф до 2 тысяч злотых, то есть примерно 23 600 грн. Повторный случай будет стоить нарушителю уже до 5 тысяч злотых, то есть примерно 59 000 гривен.

Работа в Польше для украинцев

По состоянию на конец прошлого года в Польше работало около 740-780 тысяч украинцев, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Подавляющее большинство, почти 49% мигрантов, работают на складах и в логистических центрах. На втором по популярности месте, 11%, остаются аграрные и связанные с обработкой продуктов направления. Также украинцы работают в строительной сфере. При этом в сентябре 2025 года средняя заработная плата работников логистической сферы составляла 9 029 злотых, то есть 106,5 тыс гривен.

