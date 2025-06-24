Рабочая неделя – 4 дня: Польша запускает социальный эксперимент для бизнеса

Тысячи работников в Польше будут работать 6 часов в день с тремя выходными без уменьшения зарплаты. Цель эксперимента — улучшить здоровье людей и решить демографический вопрос.

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Государство не обидит работодателей: если они не получат выгоду от проекта, им выделят из бюджета около 3 млн долларов в качестве поощрения. Об инициативе польских властей пишет издание Infor.

В апреле текущего года Министерство семьи, труда и социальной политики объявило о программе сокращения рабочего времени. Скоро начнется набор заинтересованных компаний для эксперимента.

"Это будет первый пилотный проект по сокращению рабочей недели в Восточной Европе. Каждый работодатель может проверить, работает ли инициатива", — заявила министр труда Агнешка Дземянович-Бонк.

Эксперимент предполагает сокращение количества рабочих часов в день до 6 часов в день, ввод трех выходных или предоставление дополнительных дней отпуска.

Подробные правила и условия проекта министерство объявит до 30 июня. Эксперимент продлится от 15 до 18 месяцев, его результаты будет контролировать специальная экспертная группа.

Польша следует примеру современных экономик Франции, Дании, Бельгии и Испании, а также желает разумнее организовать систему труда, отмечают чиновники.

Сокращение рабочей недели в Польше: какие компании внедрили программу?

Мэр города Влоцлавек Кшиштоф Кукуцкий ввел 35-часовую рабочую неделю для сотрудников городской администрации и коммунальных предприятий. По его словам, тысячи человек "пользуются преимуществами" такого режима работы.

Производственная компания Herbapol Poznań SA тоже пошла на сокращение рабочего времени. Ее гендиректор Томаш Качмарек признает, что это снизило текучку кадров и прогулов. Herbapol за 2024 год достигла лучших финансовых результатов за последние 10 лет, поэтому программа стала одним из "строительных блоков" успеха.

"Сотрудники, у которых нет времени на отдых, часто выгорают и ошибаются в процессе работы. Из-за этого происходят несчастные случаи", — указывают в министерстве

Сокращение рабочего времени в Польше также станет ответом на неизбежный демографический кризис. Освобождение времени для личной жизни должно побудить молодых людей заводить семьи. Пожилым и опытным работникам это придаст мотивацию продолжать свою профессиональную деятельность.

Социологи считают, что в итоге работники улучшат психическое и физическое здоровье, получат больше времени на личную жизнь, а работодатели — увеличение эффективности и креативности команд.

Напомним, крупные компании в Китае ограничивают сверхурочную работу. Сотрудников настойчиво просят покидать офисы до 18:00.

Фокус также писал о возможном сокращении рабочей недели в Испании до четырех дней, при этом зарплату уменьшать не будут.